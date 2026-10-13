 

Госдепартамент США — восстановление сектора Газа займет годы

13.10.2026, 16:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Восстановление сектора Газа займет годы, а реализация мирного плана президента США Дональда Трампа будет сопряжена с многочисленными трудностями. Как пишет корреспондент Ynet в Нью-Йорке Даниэль Эдельсон, об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт по случаю первой годовщины мирного саммита в Шарм аш-Шейхе.

«Восстановление Газы будет сложным процессом, который займет годы. Реализация плана также будет непростой. Тем не менее мы добиваемся реального прогресса на пути к демилитаризованной Газе, где палестинцы смогут жить без власти ХАМАС, а Израиль получит подлинную и устойчивую безопасность на долгие годы», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Мирный саммит в египетском Шарм аш-Шейхе состоялся 13 октября 2025 года. На нем обсуждались прекращение войны в секторе Газа и реализация предложенного Вашингтоном плана урегулирования.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / Россиянам, которые не видят перспектив в России, закроют выезд

13.10 / Сколько времени опасно сидеть непрерывно? Австралийские ученые назвали точный предел для здоровья

13.10 / Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за «чрезвычайной ситуации в воздухе»

13.10 / Британские коммандос прокатились на боевой субмарине во время совместных учений НАТО

13.10 / Грета Тунберг присоединилась к манифестациям во Франции — «У нас похитили будущее»

13.10 / Верховный суд: говорить о правах можно лишь когда принадлежность обвиняемого к homo sapiens установлена экспертами

13.10 / Майкл Наки заочно приговорен в России еще к пяти годам лишения свободы

13.10 / На китайско-монгольской границе бушует степной пожар

13.10 / Солнечная система разрушится в миллиард раз быстрее, чем считалось ранее: виновато само Солнце

13.10 / Вучич потребовал усилить санкции против России, поскольку они «помогают экономике братской страны становиться сильнее»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике