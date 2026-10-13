Госдепартамент США — восстановление сектора Газа займет годы

Восстановление сектора Газа займет годы, а реализация мирного плана президента США Дональда Трампа будет сопряжена с многочисленными трудностями. Как пишет корреспондент Ynet в Нью-Йорке Даниэль Эдельсон, об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт по случаю первой годовщины мирного саммита в Шарм аш-Шейхе.

«Восстановление Газы будет сложным процессом, который займет годы. Реализация плана также будет непростой. Тем не менее мы добиваемся реального прогресса на пути к демилитаризованной Газе, где палестинцы смогут жить без власти ХАМАС, а Израиль получит подлинную и устойчивую безопасность на долгие годы», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Мирный саммит в египетском Шарм аш-Шейхе состоялся 13 октября 2025 года. На нем обсуждались прекращение войны в секторе Газа и реализация предложенного Вашингтоном плана урегулирования.

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