Генконсул Израиля в Нью-Йорке пригласил Мамдани на просмотр «секретного» видео о зверствах ХАМАСа

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис пригласил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани на просмотр 47-минутного видео, подготовленного ЦАХАЛом, в которое вошли кадры, снятые самими террористами во время резни в израильских поселках 7 октября 2023 года.

Письмо было направлено Мамдани 5 октября, в преддверии третьей годовщины нападения ХАМАСа на Израиль. Акунис в письме отмечает, что высказывания Мамдани об Израиле являются одной из причин роста антисемитизма в Нью-Йорке.

«Возможно, после просмотра этого фильма вы по-настоящему поймете, почему еврейское государство столь важно и почему мы будем продолжать защищать себя – независимо от того, кто нам противостоит и когда это происходит», – говорится в письме.

Генконсул выразил надежду, что Мамдани примет приглашение и просмотрит материалы, которые, по его словам, способны передать реальность событий 7 октября так, как этого не могут сделать одни лишь слова.

Это видео никогда не показывали широкой публике. Из-за крайне тяжелого содержания это видео демонстрировали только на закрытых показах. С октября 2023 года его демонстрировали иностранным журналистам, дипломатам, депутатам Кнессета, членам Конгресса США, сотрудникам Белого дома и разведслужб, представителям Голливуда, университетскому руководству и другим приглашенным лицам. Например, закрытые показы проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Гарварде. Уже к ноябрю 2023 года фильм был показан около 70 раз в 30 странах.

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