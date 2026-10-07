 

Французской полиции запретили использовать шоковые гранаты — подростку оторвало руку

07.10.2026, 13:15, Разное
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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отдал распоряжение прекратить использование шоковых гранат до окончания расследования инцидента, который произошел 5 октября при разгоне демонстрации в Лансе. 15-летний подросток попытался поднять такую гранату и лишился руки.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что практически во всех случаях применение стражами порядка силы носит пропорциональный характер. Это стало ответом на обвинения, что полиция злоупотребляет применением силы и специальными средствами во время «демонстраций школьников».

Нуньес сообщил, что отдел внутренних расследований ведет проверку 18 инцидентов, когда возникли подозрения, что полицейские превысили полномочия. «То, что произошло в Лансе – один из таких случаев», – заявил он.

6 октября по всей Франции прошли профсоюзные демонстрации солидарности с выступлениями, которые начались как протесты школьников против условий обучения, но переросли в беспорядки ультралевых и иммигрантов. По данным полиции, в них участвовало около 250000 человек, организаторы говорят почти о полумиллионе участников.


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