Французской полиции запретили использовать шоковые гранаты — подростку оторвало руку

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отдал распоряжение прекратить использование шоковых гранат до окончания расследования инцидента, который произошел 5 октября при разгоне демонстрации в Лансе. 15-летний подросток попытался поднять такую гранату и лишился руки.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что практически во всех случаях применение стражами порядка силы носит пропорциональный характер. Это стало ответом на обвинения, что полиция злоупотребляет применением силы и специальными средствами во время «демонстраций школьников».

Нуньес сообщил, что отдел внутренних расследований ведет проверку 18 инцидентов, когда возникли подозрения, что полицейские превысили полномочия. «То, что произошло в Лансе – один из таких случаев», – заявил он.

6 октября по всей Франции прошли профсоюзные демонстрации солидарности с выступлениями, которые начались как протесты школьников против условий обучения, но переросли в беспорядки ультралевых и иммигрантов. По данным полиции, в них участвовало около 250000 человек, организаторы говорят почти о полумиллионе участников.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro