«Фонд Хинд Раджаб» обратился в МУС, обвинив израильских медиков в причастности к пыткам

Пропалестинская организация «Фонд Хинд Раджаб» подала в Международный уголовный суд в Гааге требование расследовать действия израильских медиков и руководителей системы здравоохранения в связи с подозрениями в пытках и причинении смерти палестинским заключенным в лагере «Сде-Тайман».

В списке фигурируют бывшие министры здравоохранения Моше Арбель и Ариэль Бусо, председатель израильской медицинской ассоциации профессор Цион Хагай, юридический советник ассоциации Леа Вапнер, глава комиссии ассоциации по этике доктор Йосеф Валфиш.

В жалобе утверждается, что медикам давались указания оказывать помощь заключенным, которые были в наручниках и с завязанными глазами. Их также запрещалось переводить в гражданские больницы.

Согласно фонду, с октября 2023 года по ноябрь 2025 года в результате насилия тюремщиков и неоказания медицинской помощи умерли 29 заключенных. «Действия, о которых идет речь, могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид», – говорится в иске.

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