 

Физический ключ для смартфона спасет от бесконечного скроллинга

09.10.2026, 8:00, Разное
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Компания Autonomous AI выпустила на рынок устройство Autonomous Key, которое представляет собой физический ключ для блокировки смартфона. Но служит он не для защиты гаджета от мошенников или воров, а выступает барьером для самого владельца смартфона. А именно – не дает ему использовать определенные приложения и в первую очередь соцсети, новостные ленты и прочие сервисы, где можно бесконечно скролить публикации.

Специалисты уже ввели название для новой аддиктивной привычки — «дофаминовый скроллинг». Это новый предмет для изучения на стыке нейронауки и поведенческих факторов, который описывает опасную зависимость от цифровых технологий. Авторы работы предполагают, что скроллинг ленты с ожиданием сюрпризов и вознаграждений в виде удовлетворения интереса действительно провоцирует выброс небольших доз дофамина. Это сложное явление, которое еще предстоит изучить, но формирование зависимости от скроллинга уже доказана.

Как и в случае с другими зависимостями, справиться с бедой одной только силой воли чрезвычайно сложно. Нужна помощь извне в виде ограничивающих механизмов — и ключ Autonomous Key как раз создан для этих целей. Пользователь может настроить, какие приложения не будут работать без ключа, и тем самым снять с себя волевую нагрузку. Не нужно расставаться со смартфоном и бояться пропустить что-то важное, но если ключа нет под рукой – вы не сможете бесконечно скроллить ленты.

Поскольку ключ является физическим предметом, человеку будет проще контролировать свою тягу к скроллингу – достаточно просто держать ключ и смартфон подальше друг от друга. Таким образом исключается спонтанное действие — например, привычка полистать ленту перед сном. Придется встать и взять ключ в руки, что сонному человеку делать чаще всего неохота. Первые отзывы сугубо положительные – это не панацея, но очень удобное подспорье для тех, кто хочет избавиться от привычки тратить время в интернете без всякой пользы.Источник &#8212 Autonomous AI


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