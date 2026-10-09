Физический ключ для смартфона спасет от бесконечного скроллинга

Компания Autonomous AI выпустила на рынок устройство Autonomous Key, которое представляет собой физический ключ для блокировки смартфона. Но служит он не для защиты гаджета от мошенников или воров, а выступает барьером для самого владельца смартфона. А именно – не дает ему использовать определенные приложения и в первую очередь соцсети, новостные ленты и прочие сервисы, где можно бесконечно скролить публикации.

Специалисты уже ввели название для новой аддиктивной привычки — «дофаминовый скроллинг». Это новый предмет для изучения на стыке нейронауки и поведенческих факторов, который описывает опасную зависимость от цифровых технологий. Авторы работы предполагают, что скроллинг ленты с ожиданием сюрпризов и вознаграждений в виде удовлетворения интереса действительно провоцирует выброс небольших доз дофамина. Это сложное явление, которое еще предстоит изучить, но формирование зависимости от скроллинга уже доказана.

Как и в случае с другими зависимостями, справиться с бедой одной только силой воли чрезвычайно сложно. Нужна помощь извне в виде ограничивающих механизмов — и ключ Autonomous Key как раз создан для этих целей. Пользователь может настроить, какие приложения не будут работать без ключа, и тем самым снять с себя волевую нагрузку. Не нужно расставаться со смартфоном и бояться пропустить что-то важное, но если ключа нет под рукой – вы не сможете бесконечно скроллить ленты.

Поскольку ключ является физическим предметом, человеку будет проще контролировать свою тягу к скроллингу – достаточно просто держать ключ и смартфон подальше друг от друга. Таким образом исключается спонтанное действие — например, привычка полистать ленту перед сном. Придется встать и взять ключ в руки, что сонному человеку делать чаще всего неохота. Первые отзывы сугубо положительные – это не панацея, но очень удобное подспорье для тех, кто хочет избавиться от привычки тратить время в интернете без всякой пользы.Источник — Autonomous AI

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