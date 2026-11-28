Фитофтора: микробная спора, изменившая судьбу нации

В середине XIX века споры одного микроскопического патогена проникли в новую для себя экологическую нишу. Невиданная до того болезнь уничтожила урожай картофеля и спровоцировала Великий голод в Ирландии. Эта экологическая и гуманитарная катастрофа 1845–1849 годов унесла жизни около миллиона человек, вынудила миллионы ирландцев эмигрировать и навсегда изменила демографическую, экономическую и культурную карту целой страны. Как же могло все это произойти? Попробуем разобраться в нашем материале…

Споры — это клетки, служащие для размножения и рассеяния, обычные почти для всех грибов, некоторых высших растений и простейших. В отличие от семян, споры — одноклеточные, не содержат зародыша и запасных питательных веществ, образуются в больших количествах. Спорообразование присуще и большинству бактерий, но там споры несут функцию выживания в неблагоприятных условиях, а не размножения. Уникальные особенности спор возбудителя страшной болезни и позволили Phytophthora infestans войти в историю. Но обо всем по порядку…

Ирландия накануне: народ, живущий картофелем

В первой половине XIX века Ирландия представляла собой уникальный демографический и социальный феномен. Прежде всего, это была страна, переживавшая невероятный демографический взрыв. С 1750 по 1845 год население острова выросло с 3 до 8,5 миллиона человек, т.е. почти в три раза. Браки заключались рано, в 16–18 лет, рождаемость была одной из самых высоких в Европе. Однако за бурным демографическим ростом скрывалась глубокая экономическая уязвимость страны.

К 40-м годам XIX века Ирландия формально уже не была колонией Великобритании, но продолжала являться сырьевой базой для развития английской промышленности. При этом, в отличие от Англии, Ирландия не пережила промышленную революцию, что делало ее неспособной справиться с масштабным кризисом.

Большая часть ирландских земель принадлежала лендлордам, составлявшим менее 5% населения, и часто являвшимся английскими или шотландскими протестантами, большую часть времени жившими в Британии. При этом коренные жители этих мест, ирландские крестьяне-католики, составлявшие большинство населения, долгое время не имели права владеть, покупать или продавать землю.

Ставки земельной аренды были настолько велики, что многие крестьяне оказывались в крайней нищете. И, несмотря на рост населения в самой Ирландии, ирландские земледельцы продолжали поставлять в Англию зерно, мясо и скот, чтобы оплатить ренту. Для обеспечения собственного пропитания крестьянам оставалась лишь малая часть обрабатываемых земель. Плюс к этому из-за традиции равного наследования земли между всеми сыновьями участки при дроблении наделов постоянно мельчали, теряя свою продуктивность.

Карта Ирландии, 1799 год. Изображение: Boston Public Library

С 1815 по 1846 год в Соединенном королевстве, в состав которого в тот период входила и вся Ирландия, существовали так называемые «хлебные законы» о пошлине на ввозимое зерно, представлявшие собой торговый барьер, защищавший английских производителей от конкуренции с дешевым иностранным зерном. После их отмены цены на хлеб упали, что побудило лендлордов переориентировать земли под выпас скота и привело к массовому выселению мелких арендаторов с их участков.

В итоге все большее распространение в качестве сельскохозяйственной культуры стал занимать картофель. Им была занята треть пахотных земель в стране, а не менее двух третей выращенного урожая использовалось в качестве продовольствия на внутреннем рынке острова. Рацион четверти ирландского населения целиком состоял из картофеля, а для остальной части тот же самый картофель составлял половину рациона. Популярности этой культуры способствовали влажный климат и легкие почвы острова, позволявшие получать неплохие урожаи даже на малоплодородных почвах. Сравнительно небольшой надел земли мог обеспечить крестьянскую семью достаточным для пропитания урожаем. Все эти факты и стали предпосылками для трагических событий.

«Великий голод»: хроника катастрофы

В истории Ирландии невиданное бедствие, обрушившееся на страну в 1845–1852 годах, значится как «Великий голод».

1845 г. Первый удар был нанесен осенью. В начале сентября в Ирландию пришли смутные вести из Англии: картофель гниет на корню. Первым тревогу поднял священник Мэттью О’Рейли из юго-восточного ирландского графства Уэксфорд, который заметил необычное состояние листьев картофеля. Уже отцветшие растения вдруг в течение нескольких дней бурели, засыхали. На клубнях образовывались бурые пятна, от которых потом клубень загнивал. Эта таинственная гниль, поражавшая клубни, вызывала суеверный страх у людей. Уже к концу месяца неизвестная болезнь была зафиксирована по всей южной и центральной части острова. Урожай 1845 года погиб на 40–50%, однако клубни, которые были убраны до явных признаков гнили, на вид казались здоровыми. Их сложили в хранилище, но в течение зимы и они сгнили. Люди доедали прошлогодние запасы, надеясь на следующий урожай.

Фитофтора на картофеле. Изображение: Scot Nelson, CC0, via Wikimedia Commons

1846 г. Следующее лето выдалось влажным и прохладным. В июле поля стояли зелеными — казалась, беда миновала. Но в середине августа за две недели практически весь урожай был уничтожен — потери составили 90-95%. Сэр Роберт Пиль, премьер-министр Великобритании, пытался организовать помощь: закупил в США на 100 тысяч фунтов стерлингов кукурузы и организовал «суповые кухни». Но механизмы распределения были неэффективными, коррупция — огромной, а объем помощи — совершенно недостаточным. В октябре 1846 года сменилось правительство. Новый премьер лорд Джон Рассел придерживался доктрины «рынок сам все отрегулирует», и государственное вмешательство только вредит. Его министр финансов Чарльз Тревельян, считал, что голод — «естественный механизм сокращения населения» и что помощь только создаст иждивенчество. В письме ирландскому пэру он заявил, что «суд Божий послал бедствие, чтобы преподать ирландцам урок». 1847 г. Этот год стал пиком катастрофы. Урожай предыдущего года был нулевым, запасов не осталось, денег — тоже. Зима 1846–1847 годов была суровой, люди умирали от голода и холода десятками тысяч. Казалось, что вернулись времена средневековых чумных эпидемий, когда трупы не успевали хоронить. «Суповые кухни» работали на пределе. По оценкам, они кормили до 3 миллионов человек ежедневно, но норма была мизерной: в день на человека выделялось примерно литр жидкой овсянки или кукурузной муки с водой. Этого было достаточно, чтобы не умереть сразу, но недостаточно для поддержания сил. Эпидемии тифа, холеры, дизентерии, цинги распространились вслед за голодом. Ослабленные организмы не могли сопротивляться инфекциям. В перенаселенных работных домах смертность достигала 30–40%. В некоторых районах целые деревни вымирали полностью. Каждый восьмой ирландец оказался в могиле. Один из самых поразительных и трагических аспектов Великого голода — то, что в 1846–1847 годах из Ирландии все еще продолжался экспорт продовольствия. Люди умирали от голода и в то же время из страны вывозили зерно, мясо, масло, яйца. Возникает вопрос: а что же ели животные? Ответ на него кроется в особенностях тогдашнего животноводства: в условиях мягкой ирландской зимы куры содержались почти на подножном корме, в ход также шли дикоросы (трава и семена), подпорченные овощи, отходы обмолота зерновых (мякина, полова). Такова была логика рыночной экономики: крестьяне должны были платить аренду, а аренда выплачивалась деньгами, которые можно было получить, только продав урожай. Историк Сесил Вудхэм-Смит подсчитал: в 1846 году объемов экспортированного из страны продовольствия было достаточно, чтобы прокормить 500 тысяч человек в течение года. Но механизмов распределения бесплатной помощи просто не существовало. 1848 г. Картофель снова не уродился. К этому моменту часть населения уже погибла, часть эмигрировала. Те, кто остались, пытались перейти на другие культуры: овес, репу, но семенного фонда не хватало. Правда, болезнь постепенно отступала. Во-первых, резко сократились площади под картофелем, а значит, и источники распространения заразного начала, во-вторых, у картофеля постепенно вырабатывалась селекционная устойчивость, так как выживали менее восприимчивые к заразе растения. 1852 г. Влажные годы сменились более засушливыми, и болезнь перешла в эндемическую форму, т.е. характерную для этой местности, хроническую, но не смертельную. Официально великий голод считается завершенным, однако скудные урожаи продолжались до 1854 года. Полное восстановление картофелеводства в Ирландии до довоенного уровня произошло только в 1890-х годах — и то за счет внедрения новых устойчивых сортов из Америки.

Самым долгосрочным последствием Великого голода стала массовая эмиграция. Ирландцы покидали родину стремительно и безвозвратно: с 1845 по 1850 год эмигрировало, по разным оценкам от 1,0 до 1,2 миллиона человек, а всего же с 1845 по 1900 год — около 3,5 миллионов. Около 70% перебрались в США, Канада приняла около 15% ирландцев, Англия и Шотландия 10%, в далекую Австралию поток был менее массовый, но заметный — около 5%.

Джон Джозеф Трейси. Сцена из былых времен. 1845 г. На картине изображено принудительное выселение ирландских арендаторов в период Великого голода. Изображение: Wikimedia Commons

Путешествия эти были сравнимы с кошмаром, царившим в самой Ирландии. Многие корабли давно отслужили свой срок, у большинства не было никаких элементарных удобств, часто не было и достаточного количества воды и пищи. Голодные люди ютились в страшной тесноте, многие заболевали и умирали. В Канаде прозвали такие средства передвижения плавучими гробами. В среднем каждый десятый пассажир умирал, а на некоторых судах смертность достигала 40%. В Нью-Йорке ирландские эмигранты селились в трущобах, брались за самую тяжелую работу. Дискриминация была жестокой — объявление о работе часто содержали фразу: «Ирландцам просьба не беспокоиться».

Главный удар по ирландскому обществу заключался не столько в количестве погибших, сколько в характере эмиграции: уезжали молодые, здоровые, репродуктивного возраста. Оставались старики, больные, слабые. Это создало демографическую яму, из которой Ирландия так и не выбралась. В 1841 году население острова составляло 8,5 миллиона, в 1926-м по результатам первой переписи свободной Ирландии была обнародована цифра в 4,2 миллиона. Спустя 170 лет, в 2026 году, население острова составляет около 7,2 миллиона — все еще меньше, чем до голода.

К 1900 году ирландский язык, который в 1800 году был родным для 50% населения Ирландии, оказался на грани исчезновения. Говорившие по-ирландски крестьяне из западных графств умирали или уезжали, а их дети в Америке и Англии быстро переходили на английский. Сегодня на острове, разделенном между Республикой Ирландия и Великобританией, о своей способности говорить на ирландском заявляют 1,7 миллиона человек, но в реальности ежедневно его используют лишь 70–80 тыс. человек.

У произошедшей в Ирландии трагедии было много причин: социальных, политических, экономических, климатических. Но спусковым крючком, запустившим лавинообразное стечение страшных событий, стал один-единственный паразитический грибоподобный организм, поражающий картофель и томаты: Phytophtora infestans или, как его называют огородники сегодня, фитофтора. Так что же это за таинственный микроорганизм, который вверг вполне благополучную страну в такую кошмарную катастрофу и чем характерна вызываемая им болезнь, которую смело можно назвать картофельной чумой?

Картофельная чума — фитофтороз

У фитофтороза, а именно так называют болезнь, вызываемую фитофторой, есть ряд биологических особенностей, которые, в свою очередь, требуют нестандартных решений для защиты растений.

1. Возбудитель — не настоящий гриб. Класс оомицеты, в который входит род Phytophtora, еще лет десять назад считали грибами. Теперь же систематики склонны относить оомицетов к протистам, наряду с инфузориями, водорослями и т.п. Эти грибоподобные организмы отличаются от настоящих грибов химическим составом, структурой и способом питания. Из-за этого большинство фунгицидов (прим. ред.: это средства борьбы с грибными болезнями) против них неэффективны.

Пораженный фитофторозом клубень картофеля. Изображение: I.Sáček, senior, CC0, via Wikimedia Commons

2. Широкий круг хозяев. Главный «герой» нашего повествования, Phytophtora infestans, лишь один из более чем сотни видов рода Phytophtora. Каждый вид специализируется на конкретных культурах: P. infestans на картофеле и томатах, P. cactorum — на яблоне и землянике, а P. sojae — враг сои.

3. Высокая скорость распространения. Споры легко переносятся ветром, дождем, насекомыми, поливной водой, сапогами огородников, садовым инвентарем. Если условия подходящие, болезнь развивается стремительно: первые визуальные признаки могут появиться через 7–10 дней после заражения, а за пару недель инфекция способна уничтожить все растение.

4. Благоприятныеусловия среды. Для активного развития патогену нужны влага и умеренная температура. Особенно благоприятны:

высокая влажность воздуха (часто выше 80%); длительная капельная влага на листьях: обильные росы, затяжные дожди; резкие перепады между дневной и ночной температурой; прохладные ночи.

В умеренном климате, который свойственен Центральной части Европейской России, пик риска обычно приходится на вторую половину лета и начало осени.

5. Особенности жизненного цикла патогена. Споры проникают в растение через естественные отверстия — устьица, а также через раны (например, от вредителей). При этом патоген способен долго сохраняться: в почве, перезимовывать в зараженных клубнях, на растительных остатках, на стенках теплицы.

6. Разнообразие симптомов. Внешние проявления фитофтороза очень изменчивы и зависят от условий среды и стадии развития растения. Можно выделить несколько характерных признаков:

на листьях: бурые, часто расплывчатые, водянистые пятна, с нижней стороны листа в зоне пятна появляется белесый налет — это спороношение гриба, которое во влажную погоду становится источником нового заражения; на стеблях: темные, вытянутые участки, часто в местах разветвления или у основания черешков, со временем ткань в этих местах размягчается; на клубнях: твердые буровато-серые пятна, вдавленные внутрь. На разрезе через такое пятно видна ржаво-бурая губчатая пораженная ткань. Такие клубни заражены спорами, смытыми дождем с зеленых частей растения и, в дальнейшем, при хранении они будут гнить и распространять заразу на другие клубни.

7. Сложность ранней диагностики. На начальных стадиях фитофтороз легко спутать с другими проблемами: естественным старением нижних листьев, солнечным ожогом или дефицитом питательных веществ. Ключевое отличие: при фитофторозе пятно, обычно влажное на вид, быстро растет, а на нижней стороне листа появляется характерный белесый налет.

Но давайте вернемся к причинам «Великого голода» в Ирландии. Какие биологические особенности картофеля как сельхозкультуры и фитофторы как организма-вредителя привели к таким катастрофическим последствиям? Почему все это случилось именно тогда и там?

Памятник жертвам «Великого голода» Дублине. Изображение: Olliebailie, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Как американская фитофтора «догнала» картофель в Европе

У себя на родине американский картофель в ходе эволюции приобрел стойкость против этого паразита. Первые путешественники, из числа тех, кого интересовали не только богатства, но и растительные чудеса Нового Света, привезли клубни необычного растения на родину. Среди них не было зараженных фитофторой. Возможно потому, что перед трансокеанским путешествием семена были тщательно отобраны от молодых и здоровых растений, без признаков заболеваний.

Как известно, в Европе поначалу картофель использовали в качестве декоративной культуры. И только в начале XVII века во Франции распробовали вкус картофельного клубня. За два столетия селекционеры основательно поработали с имевшимся генетическим материалом: отбор шел на вкус, урожайность, морозостойкость, но никто не учитывал такой показатель, как ген устойчивости к фитофторе. О ней попросту ничего не знали.

40-е годы XIX века — это время аграрной революции в Европе. Теория минерального питания немецкого химика Ю. фон Либиха (1803–1873), открывшего способ повышать урожайность с помощью удобрений, направила вектор развития аграрного производства на использование минеральных удобрений, в первую очередь, азотных. В Европе еще со Средних веков был известен единственный источник связанного азота – селитра. Но она была слишком дорогой. Ту что удавалось завезти с Востока (прим.ред.: так называемая «индийская селитра» нитрат калия KNO3) или произвести из смеси навоза, внутренностей животных, отходов человеческой жизнедеятельности была чрезвычайно дорогой и шла только на изготовление пороха. Природных же источников азота в Европе не было. Однако в начале XIXвека в Чили и Перу были обнаружены залежи селитры. В 40-50 км от тихоокеанского побережья, в предгорьях Анд, в сухом климате, из помета птиц и прочей органики сформировалось огромное месторождение субстрата, называемого по всему миру гуано. По составу это, в основном, нитрат натрия (NaNO3) с примесями сульфата (Na2SO4) и хлорида натрия (NaCl). Для экономики Чили того времени эта находка значила примерно то же, что значили бы в наше время огромные нефтяные запасы. Естественно, что в стороне не остались Соединенные Штаты, Англия, другие европейские державы. Были спровоцированы несколько войн, конгресс США принял Закон о гуано, позволяющий гражданам США завладевать островами с залежами этого субстрата, расположенными где угодно, вне юрисдикции других государств, и не имеющими законных владельцев или местного населения. Пышным цветом расцвела коррупция среди чилийской элиты. Использование гуано в качестве удобрения стало общераспространенным фактором повышения урожайности по всему миру. Вереницы судов с грузом чудесного субстрата потянулись от американских портов. Скорее всего, именно на одном из этих судов вместе с мешком продовольственного картофеля и прибыла в Европу та самая роковая спора.

В результате современных генетических исследований сформировалась гипотеза о «мексиканском следе» в истории «европеизации» фитофторы. Генотип «европейских» популяций фитофторы поразительно похож на совокупность генов этого организма из высокогорных областей Мексики. Оттуда, возможно, патоген распространился в США, где его заметили в 1843 году, а затем уже в Европу. Но так как фермеры США использовали южноамериканское гуано, заражение и формирование новых агрессивных рас фитофторы могло произойти и из-за пересечения разных популяций.

Но почему же так жестоко пострадала именно Ирландия?

Во-первых, из-за монокультуры. Картофель в экономике и рационе просто нечем было заменить.

Во-вторых, из-за доминирования одного сорта картофеля — Irish Lamper. По описаниям, это был неприхотливый, высокоурожайный и крупноклубневой сорт. В любых условиях он давал устойчивый сбор. Но оказался генетически абсолютно неустойчивым к фитофторозу.

Интересно, что в континентальной Европе фитофтороз тоже вызвал голод, но значительно меньшего масштаба. В Пруссии, Баварии, Франции картофель составлял 20–40% рациона крестьян, кроме того, у континентальных фермеров был доступ к другим культурам и возможность переключиться на зерновые.

Фитофтора на картофеле. Изображение: Agronom, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Последствие катастрофы: рождение новой науки

Важнейшим последствием катастрофы, постигшей Ирландию и докатившейся до других стран Европы, стало рождение фитопатологии: науки о болезнях растений, вызываемых патогенами и условиями окружающей среды. И началось становление новой науки именно с изучения «победоносного» шествия фитофторы и поисков средств борьбы с этой напастью.

1846 г. Английский ботаник Майлз Джозеф Беркли (1803–1889) первым описал возбудителя болезни, хотя тогда многие считали ее следствием гниения, а не причиной.

1861–1876 гг. Немецкий ботаник Антон де Бари (1831–1888) доказал, что гниль вызывает микроорганизм, и в 1876-м дал ему современное имя Phytophthora infestans («разрушитель растений»). Именно де Бари считается отцом фитопатологии и микологии, науки о грибах.

1885 г. Пьер Мильярде (1838–1902), французский ботаник, получил так называемую бордосскую смесь, состоящую из медного купороса (CuSO₄·5H₂O) и гашеной извести. Это было первое по-настоящему работающее средство защиты, изначально против мильдью винограда (прим. ред.: ложная мучнистая роса, вызываемая также оомицетами из того же семейства, что и фитофтора), но быстро принятое на вооружение и картофелеводами. Бордосская смесь до сих пор применяется в огородничестве как действенное средство для профилактики фитофтороза на картофеле и томатах.

1900-1980 гг. Защитой картофеля занимались генетики и селекционеры — шел поиск генов сопротивляемости, в основном у диких мексиканских пасленов, для селекции устойчивых сортов. Со своей стороны, химики искали вещества, способные противостоять развитию зловредного объекта. Были разработаны целые семейства фунгицидов: контактные медьсодержащие препараты, препятствующие проникновению спор в растение, сменили системные, встраивающиеся в обмен веществ растения и отравляющие патоген соком, а потом и более совершенные поколения. Большой вклад в изучение оомицетов, в т.ч. фитофторы, внесли русские ботаники С. И. Ростовцев(1861–1916) и Л. И. Курсанов (1877–1954). Американский исследователь Дж. Нидерхаус (1916–2005) добился огромных успехов в изучении устойчивости картофеля и выведения новых сортов.

1980-е гг.: В Европу и США мигрировала «вторая волна» фитофторы из Мексики. Болезнь стала заметно агрессивнее и генетически изменчивее. Появились ооспоры, способные зимовать в почве.

XXI век. Сегодня практическая борьба с фитофторозом строится по принципу интегрированной защиты: здоровый семенной материал, устойчивые сорта, севооборот, прогнозирование погодных рисков и чередование фунгицидов разных химических групп — иначе патоген быстро вырабатывает резистентность. Полностью победить болезнь не удается, но контролировать получается комбинацией генетики, химии и агротехники.

Автор текста Сергей Андреянов

Изображение: Magnific