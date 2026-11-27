В Таиланде задержана израильская предпринимательница

Гражданка Израиля, предпринимательница, была задержана в международном аэропорту острова Самуи в Таиланде по подозрению в предоставлении ложной информации государственным должностным лицам. Об этом сообщают тайские СМИ.

По сведениям издания Thai Examiner, задержанной является 34-летняя Хила Суисса. Она была взята под стражу вскоре после прибытия в Таиланд. Кроме того, Суисса подозревается в незаконном приобретении земельных участков на территории страны.

Сама Суисса, как сообщается, выдвинутые обвинения отрицает.

Задержание произошло на фоне ужесточения контроля со стороны тайских властей в отношении иностранных компаний, использующих подставных граждан Таиланда для обхода ограничений.