Обладателей ТВ-тюнеров и «умных» телевизоров обяжут платить налог в пользу ВГТРК

С 1 января 2027 года россиян, в чьём распоряжении имеются приёмники ТВ-сигнала, обяжут платить налог на функционирование «суверенных телевизионных компаний» – прежде всего ВГТРК.

Как пояснили в правительстве, этот налог вводится для «стабилизации финансовых проблем, вызванных действиями коллективного Запада».

«В связи со статусом ВГТРК как системообразующего предприятия, правительство заинтересовано его в сохранении на плаву любыми методами. И из всех вариантов был выбран достаточно прямой – открытое налогообложение», – комментирует инициативу старший партнёр компании «Рубинштейн и партнёры» Владислав Иванов.

В свою очередь в самой ВГТРК напомнили, что в Японии все граждане платят налог на деятельность государственного вещателя NHK. Таким образом, подчеркнули в компании, Россия «подтягивается к лучшим мировым практикам».

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