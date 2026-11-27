Ютубер собрал духовое ружье, способное пробивать бронежилеты высшего класса защиты

Британский ютубер Майк Шейк создал сверхмощную духовую трубку, подсоединив ее к самодельной пушке со сжатым воздухом под давлением порядка 313 бар. Соединив пушку с двухметровым стволом с 18-миллиметровым каналом, он получил пусковую установку, метающую стальные снаряды быстрее звука. Однако огромные силы разнесли вдребезги пластиковые конусы дротиков, что ограничило эффективность пушки.

Чтобы огромное давление не повреждало пластиковые конусы снарядов, Шейк обратился к напечатанным на 3D-принтере подкалиберным снарядам из смеси смол и нейлона с арматурой из углеродных волокон. Их конструкция плотно прилегает внутри ствола, эффективно передавая энергию сжатого воздуха снаряду. Сложнее всего оказалось подобрать размеры обтюратора: он должен плотно прилегать к снаряду, удерживая воздух позади него, но не застревать в стволе. Помимо наконечников, ютубер экспериментировал с разными боеприпасами — дротиками из закаленной стали, наконечниками типа «боггин» и обычными 4-миллиметровыми гвоздями со схожим тонким профилем.

Поскольку установка не соответствовала британским нормам о пневматическом оружии, Шейк тестировал ее в Нидерландах, где такие эксперименты легальны. Небольшой стальной гвоздь вонзился в баллистическую бронепластину IV уровня — самый прочный индивидуальный бронежилет, защищающий от бронебойных винтовочных пуль. При полном давлении установка пробила гвоздями дверь автомобиля, баллистический манекен и стальной корпус компьютерного монитора. Даже на дистанции в 100 метров снаряды сохраняли скорость до 315 м/ с и кинетическую энергию в 615 джоулей.

Эффективность ружья зависит от веса снаряда: легкие стальные дротики обладают энергией, сравнимой с пулей калибра 0,22, а более тяжелые гвозди по дульной энергии приближаются к патронам 0,40 S&W и 0,45 ACP. Готовое устройство Шейк назвал «самым мощным и опасным, которое он когда-либо создавал для своего канала». Эксперимент, начавшийся с изучения физики простой духовой трубки, превратился в пусковую установку высокого давления, стреляющую бронебойными дротиками на сверхзвуковой скорости.

Источник — Shake