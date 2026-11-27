Необычный сахар заставил организм сжигать жир без диет и тренировок

Учёные обнаружили необычный сахар, который заставляет организм расходовать больше энергии и сокращать запасы жира без уменьшения количества потребляемой пищи и увеличения физической активности. Это вещество вырабатывает кишечная бактерия Clostridium immunis, способная влиять на обмен веществ через иммунную систему.

В ходе эксперимента мыши, получившие всего одну дозу бактерии, уже через неделю весили на 3% меньше животных из контрольной группы. Уровень триглицеридов в их крови снизился на 25%, а количество висцерального жира оказалось примерно на треть меньше. Именно этот тип жировой ткани окружает внутренние органы в брюшной полости, а его избыток связан с серьёзными рисками для здоровья.

В другом эксперименте мышей в течение 12 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. Животные из контрольной группы набрали 50% первоначальной массы тела, тогда как мыши, еженедельно получавшие бактерию, набрали на 13% меньше веса по сравнению с ними.

Дальнейшие исследования показали, что дело не столько в самой бактерии, сколько в вырабатываемом ею веществе — сложном сахаре, называемом экзополисахаридом. Когда учёные давали мышам это вещество отдельно, они наблюдали аналогичное снижение массы тела и количества жира.

Особенность этого сахара заключается в наличии химической группы под названием фосфохолин. Благодаря ей бактериальное вещество способно влиять на определённые иммунные клетки кишечника, подавляя выработку сигнального белка интерлейкина-22.

При снижении уровня этого белка в висцеральном жире увеличивается количество клеток, содержащих термогенин — белок, участвующий в превращении энергии в тепло. В результате жировая ткань становится метаболически более активной, а организм начинает расходовать больше энергии.

По сути, бактериальный сахар снимает своеобразный тормоз иммунной системы, ограничивающий способность жировой ткани сжигать энергию. При этом мыши не стали меньше есть или больше двигаться.

Пока неизвестно, можно ли добиться аналогичного эффекта у людей и насколько безопасным окажется такое воздействие. Однако учёные уже обнаружили признаки того, что похожий механизм может действовать и в человеческом организме.

Проанализировав данные о кишечной микрофлоре более 4000 человек, исследователи выяснили, что бактериальный ген, участвующий в производстве фосфохолина, реже встречается у людей с ожирением. Отдельный анализ также выявил связь между меньшей распространённостью этого гена и повышенным уровнем триглицеридов в крови.

Хотя эти результаты ещё не доказывают эффективность бактериального сахара для похудения у людей, открытие может стать основой для разработки новых методов лечения ожирения и других нарушений обмена веществ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.