Управляемый риск. Ведущие кардиологи страны сверили часы

Очередное заседание Научного совета по наукам о жизни при Президиуме РАН было посвящено заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССЗ), точнее — профилактике и нехирургическим методам их терапии. Эти заболевания, как отметил председатель совета академик Владимир Чехонин в вводном слове, остаются ведущей причиной смерти в мире: в глобальном масштабе их доля в структуре смертности достигает 25%, а в развитых странах и в России — около 50%. И это серьезнейшая проблема современности. В нашей стране в последние годы — примерно 310 случаев смертности на 100 тысяч населения. Среди факторов, влияющих на смертность, есть как управляемые — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес — так и неуправляемые — возраст, наследственные и сопутствующие заболевания, психоэмоциональный стресс. «Безусловно, нельзя не учитывать влияние и некоторых других аспектов, таких как организация медицинской помощи, доступность и качество диагностики, лечения, профилактических программ», — добавил В.Чехонин.

С сообщением о ключевых резервах снижения смертности от болезней кровообращения выступил генеральный директор НМИЦ им. В.А.Алмазова академик Евгений Шляхто. Он подчеркнул, что многое можно сделать за счет профилактических программ, лекарственной терапии, своевременной диагностики и лечения ССЗ. Об этом свидетельствует опыт федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который шел в 2019-2024 годах в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Есть данные, свидетельствующие о том, что своевременная диагностика факторов риска, таких как артериальная гипертензия, нарушение липидного и углеводного обмена, повышения индекса массы тела и других, определяет судьбу человека, — рассказал академик. — Если этих факторов у человека нет до 50 лет, то у него есть шанс еще годы прожить без ССЗ: для женщин — 14 лет, для мужчин — 11-12.

Новым технологиям, меняющим практику лечения, посвятила свое выступление главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева академик Елена Голухова. Она отметила, что каждая шестая смерть на планете — от острой сердечно-сосудистой катастрофы, самые высокие цифры смертности связаны с острым инфарктом миокарда. Хотя в России на наших глазах достигнут колоссальный прогресс: за последние 7-8 лет смертность от ССЗ уменьшилась вдвое благодаря правильной и своевременной диагностике, обучению населения, новым возможностям кардиореабилитации после выписки.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России академик Оксана Драпкина рассказала о роли генетики в развитии ССЗ. Но сначала напомнила о роли здоровых привычек в снижении смертности от ССЗ и привела впечатляющие результаты исследования корейских коллег, которые несколько лет наблюдали за двумя группами пациентов с фибрилляцией предсердия (мерцательной аритмией). Все пациенты получали препараты согласно клиническим рекомендациям. Но в первой группе проводились постоянные занятия, контролировалось выполнение запрета на курение и алкоголь, подбиралась индивидуальная физическая активность. Вторая получила те же рекомендации, но там пациенты сами решали, придерживаться их или нет. Через семь лет смертность в первой группе была на 82% ниже, чем во второй.

В заключение выступил член-корреспондент РАН Вячеслав Рябов, заместитель директора по научной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Тема его доклада — «Острый коронарный синдром (ОКС): современные достижения, нерешенные проблемы, новые направления исследований».

Острый коронарный синдром — собирательный клинический термин, обозначающий внезапное нарушение кровоснабжения сердечной мышцы из-за острой блокады коронарной артерии. Но просто устранить закупоривший ее тромб недостаточно. У порядка 70% пациентов с восстановленным коронарным кровотоком МРТ выявляет нарушение тканевой микроциркуляции. Уже получившее международное признание исследование томичей показало, что интракоронарное введение эпинефрина приводит к уменьшению объема микроваскулярной обструкции.

Подробности – в материале Натальи Булгаковой «Дела сердечные» в очередном номере газеты «Поиск».

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