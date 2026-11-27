«Я умею рассказывать сказки» — германская пенсионерка держала мошенников на линии три часа

65-летняя женщина из Германии три часа удерживала мошенников на телефоне, пока полиция готовила ловушку на них. Как пишет Münchner Merkur , инцидент произошел в баварской деревне Ленгрис: 11 ноября женщине позвонили телефонные мошенники.

Они выдали себя за представителей полиции и заявили, что ее дочь якобы сбила человека, и необходимо внести залог за ее освобождение в размере 120 тысяч евро. Пенсионерка подыграла мошенникам, попросив своего гражданского мужа по другому телефону связаться с полицией. Раскусила мошенников она просто: у женщины нет дочери.

Пенсионерка рассказывала, что собирает деньги и драгоценности, и удерживала внимание мошенников, пока полиция организовывала засаду. Она подробно описывала каждую вещь, выдавая бижутерию за драгоценности, а обычные часы – за дорогие швейцарские часы, якобы доставшиеся ей от бабушки.

Когда к ней домой прибыл 27-летний житель Польши, чтобы забрать «залог», его задержали сотрудники полиции. Сообщается, что у него не было постоянного места жительства в Германии. Суд Мюнхена выдал ордер на содержание подозреваемого под стражей.

Пожилая женщина, рассказывая журналистам о произошедшем, поделилась, что в прошлом она работала воспитательницей и «привыкла рассказывать сказки».