Действительно ли мужчины теряют способность к зачатию? Новые данные заставили учёных усомниться

На протяжении нескольких десятилетий учёные предупреждают о скрытом кризисе мужской фертильности. Согласно некоторым исследованиям, количество сперматозоидов у мужчин по всему миру сократилось более чем вдвое. Однако новые данные заставляют усомниться в том, что ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

Исследователи проанализировали показатели качества спермы 8320 молодых мужчин из Дании, проходивших обследование в рамках отбора на военную службу с 1996 по 2022 год. За 26 лет количество сперматозоидов оставалось относительно стабильным, а в последние годы учёные даже заметили некоторое улучшение качества спермы. Все изученные показатели оказались выше, чем в начале исследования.

Тем не менее поводов для беспокойства всё ещё достаточно. Более чем у трети обследованных мужчин хотя бы один показатель качества спермы оказался ниже порогового значения, связанного с повышенным риском бесплодия. Кроме того, по мнению авторов работы, современные показатели по-прежнему значительно уступают тем, которые регистрировались 50–80 лет назад.

Однако именно достоверность этих исторических данных вызывает споры среди специалистов.

Впервые о масштабном снижении качества мужской спермы заговорили в 1992 году. Тогда учёные проанализировали результаты 61 исследования из разных стран и пришли к выводу, что с 1940 года концентрация сперматозоидов у мужчин снизилась на 42%.

В 2022 году ещё более масштабный анализ показал, что с 1973 по 2018 год средняя концентрация сперматозоидов в мире уменьшилась более чем на 50%, а их общее количество — более чем на 60%. Снижение наблюдалось в Европе, Азии, Африке, Австралии и Америке, хотя его масштабы различались в зависимости от региона.

Некоторые специалисты, однако, считают, что столь драматичные изменения могут отчасти объясняться не биологическими причинами, а совершенствованием методов лабораторного анализа.

Подсчёт сперматозоидов — довольно сложная процедура. За последние десятилетия изменились оборудование, методики измерения, подготовка специалистов и стандарты контроля качества. Поэтому сравнение современных результатов с данными середины прошлого века может создавать искажённое представление о реальных изменениях.

Кроме того, ухудшение отдельных показателей качества спермы не обязательно означает пропорциональное снижение способности к зачатию. Количество, подвижность и форма сперматозоидов помогают оценить их функциональность, однако даже сперматозоид с отклонениями способен оплодотворить яйцеклетку.

Результаты датского исследования не опровергают возможность глобального снижения количества сперматозоидов, но показывают, что тенденции могут существенно различаться между странами и регионами. В некоторых популяциях ситуация, по всей видимости, уже стабилизировалась.

По словам специалиста по репродуктивной биологии Майкла Кэрролла, имеющиеся научные данные не подтверждают опасений, что человечеству грозит исчезновение из-за сокращения количества сперматозоидов. Тревожные прогнозы могли преувеличивать масштаб проблемы, но привлекли необходимое внимание к вопросам мужского репродуктивного здоровья.

Исследование опубликовано в научном журнале Andrology.