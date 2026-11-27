У Земли появился временный спутник, существование которого предсказали почти 150 лет назад

У Земли уже несколько месяцев есть ещё один естественный спутник, помимо привычной нам Луны. Это крошечный каменистый объект диаметром всего несколько метров, который попал в гравитационную ловушку нашей планеты в апреле 2026 года. Согласно расчётам, он покинет её 7 декабря, но за время своего пребывания успел подтвердить существование необычной орбиты, предсказанной почти 150 лет назад.

Объект, получивший обозначение 2026 QQ8, обнаружил 19 августа венгерский астроном Кристиан Шарнецкий. Однако исследователи долго не могли понять, что именно оказалось в окрестностях Земли — небольшой астероид или очередной фрагмент космического мусора.

Разгадать эту загадку помог солнечный свет. Частицы света передают небольшой импульс объектам, на которые падают. Возникающее при этом давление способно постепенно изменять траекторию их движения. Например, пустую ракетную ступень солнечный свет отклоняет гораздо сильнее, чем цельный камень аналогичного размера.

Изучив движение 2026 QQ8, астрономы выяснили, что воздействие солнечного света на него слишком мало для типичного космического мусора. Анализ отражённого света также показал, что по своим свойствам объект похож на каменистые астероиды, богатые силикатными минералами. Исходя из его яркости и предполагаемой отражательной способности, учёные оценили его диаметр в 1,3–1,9 метра.

Однако гораздо интереснее оказалась траектория этого небесного тела. Земля периодически захватывает небольшие астероиды, но далеко не все они успевают совершить полный оборот вокруг планеты, прежде чем снова отправиться в самостоятельное путешествие вокруг Солнца. Мини-лунами астрономы называют только те объекты, которые совершают хотя бы один такой оборот.

В случае с 2026 QQ8 всё оказалось сложнее. Если рассматривать его движение в системе отсчёта, которая вращается вместе с Землёй вокруг Солнца, объект проходит лишь три четверти оборота вокруг нашей планеты. Однако другой метод расчёта, учитывающий изгиб его трёхмерной траектории, показывает, что он совершает более одного оборота. Таким образом, считать ли этот объект мини-луной, зависит от способа расчёта.

При этом продолжительность его пребывания в окрестностях Земли действительно исключительна. Два ранее обнаруженных объекта с похожим характером временного захвата удерживались земной гравитацией всего около месяца. Новый спутник проведёт рядом с нашей планетой примерно 7,5 месяца. Согласно компьютерным моделям, столь продолжительный захват характерен лишь для 0,3% объектов этой категории.

Объяснение этому предложил ещё в 1878 году американский астроном и математик Джордж Уильям Хилл. Он математически описал особую орбиту, на которой небесное тело способно надолго задерживаться в определённых областях пространства. Если наблюдать за ним в системе отсчёта, вращающейся вместе с Землёй вокруг Солнца, может показаться, что объект почти останавливается, хотя в действительности продолжает путешествовать вокруг нашей звезды вместе с планетой. Именно 2026 QQ8 стал первым наблюдательным свидетельством существования таких орбит.

Не менее любопытной оказалась и возможная история происхождения нового спутника. Другая группа астрономов сравнила его способность отражать свет со свойствами различных астероидов и образцов лунного грунта. Особенно хорошее совпадение обнаружилось с двумя образцами базальта, доставленными на Землю астронавтами миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Возможно, 2026 QQ8 представляет собой обломок лунной породы, выброшенный в космос в результате столкновения Луны с другим небесным телом. Он мог некоторое время двигаться по собственной орбите вокруг Солнца, прежде чем его вновь захватила земная гравитация. Если эта гипотеза верна, диаметр объекта может достигать 2,5 метра.

Впрочем, пока полученные данные не позволяют исключить и обычное астероидное происхождение. Разобраться в этом помогут более подробные наблюдения, в частности в инфракрасном диапазоне. Результаты обеих исследовательских групп пока опубликованы в виде препринтов.

2026 QQ8 стал всего пятым обнаруженным временным естественным спутником Земли. Однако компьютерные модели показывают, что рядом с нашей планетой практически постоянно должен находиться хотя бы один подобный объект. В ближайшие годы благодаря обсерватории имени Веры Рубин астрономы рассчитывают обнаружить гораздо больше таких небесных тел и выяснить, насколько часто обломки Луны возвращаются в окрестности Земли.