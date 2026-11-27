На Марсе широко отметили годовщину прибытия первой советской межпланетной станции

В столице Марса Краснобрежневске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 55-й годовщине прибытию на планету советской межпланетной станции «Марс-2» 27 ноября 1971 года.

«Для нас, марсиан, тот памятный день навсегда останется в памяти. Ведь тогда с далёкой и прекрасной Земли, родины великого Ленина, прибыло творение советских инженеров и вымпел с гербом СССР», – сказала первый секретарь ЦК Марса Сталина Бронштейн.

Жители Красной планеты возложили цветы к монументу, установленному на месте приземления «Марса-2», а во всех марсианских школах прошли уроки памяти.

«Мы верим, что скоро прибудут новые станции, которые позволят нам расширить и углубить наши связи с Землёй. Если же нет, то мы запустим свои аппараты», – пообещала глава Марса.

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