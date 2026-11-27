Что происходит с мозгом человека, когда он переезжает жить в горы

Переезд в горы может изменить не только работу лёгких и сердца, но и взаимодействие различных областей мозга. Китайские учёные обнаружили, что у людей, длительное время живущих на большой высоте, усиливаются функциональные связи между участками мозга, отвечающими за внимание, мышление и управление поведением. Возможно, таким образом нервная система приспосабливается к постоянной нехватке кислорода.

Около полумиллиарда человек в мире живут на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Уже на этой отметке снижение доступности кислорода начинает сказываться на работе организма. Особенно чувствительна к кислородному голоданию центральная нервная система: гипоксия может замедлять реакцию, ухудшать память, внимание и способность принимать решения.

Исследователи из Четвёртого военно-медицинского университета Китая решили выяснить, как длительное пребывание в таких условиях влияет на взаимодействие трёх крупных нейронных сетей мозга. Одна из них участвует в размышлениях и внутренней мыслительной деятельности, другая помогает сосредоточиться и выполнять задачи, а третья определяет, какие сигналы заслуживают внимания.

В исследовании приняли участие 164 здоровых взрослых человека, проживающих в трёх китайских городах: Сиане на высоте 400 метров, Ланьчжоу — 1500 метров и Лхасе в Тибете — 3600 метров. Участники из двух высокогорных городов ранее жили на меньшей высоте, а после переезда провели в новых условиях в среднем около полутора и двух лет соответственно.

Как и ожидалось, насыщение крови кислородом снижалось с увеличением высоты. В Сиане этот показатель составлял в среднем 97,1%, в Ланьчжоу — 96,1%, а в Лхасе — всего 91%.

Однако наиболее интересные результаты учёные получили с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, которая позволяет оценить, насколько согласованно работают различные области мозга.

Хотя общая организация исследуемых нейронных сетей оставалась схожей у всех участников, у жителей высокогорья обнаружились более сильные функциональные связи между пятью парами областей мозга. При этом усиление связей было связано со снижением насыщения крови кислородом.

По мнению исследователей, это может быть проявлением нейропластичности — способности мозга перестраивать свою работу в ответ на изменившиеся условия. Возможно, при хронической нехватке кислорода различные области мозга начинают активнее взаимодействовать, компенсируя снижение эффективности отдельных участков.

Однако более тесное взаимодействие между областями мозга не обязательно означает улучшение его работы. Учёные пока не могут определить, являются ли обнаруженные изменения полезным приспособлением к жизни в горах или ранним признаком нарушения нормальной работы нервной системы.

Кроме того, исследование охватывало сравнительно небольшое число людей и носило наблюдательный характер, поэтому доказать, что причиной изменений стала именно нехватка кислорода, пока невозможно.

Авторы работы, опубликованной в журнале MedScience, рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять влияние высокогорья на умственные способности человека и разработать методы лечения связанных с гипоксией неврологических нарушений.