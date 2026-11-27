Выявлены наиболее опасные формы тяжёлых металлов в почвах Северного Кавказа

Учёные Южного федерального университета и НИЦ «Курчатовский институт» впервые исследовали механизмы взаимодействия тяжёлых металлов с компонентами почв на территории Садонского свинцово-цинкового комбината — старейшего горно-обогатительного предприятия Северного Кавказа, работавшего с 1922 по 2009 год. Работа заводов по добыче и переработке полезных ископаемых приводит к загрязнению почв тяжёлыми металлами: свинец, кадмий, цинк, медь и другие элементы накапливаются вокруг предприятий, попадают в грунтовые воды и растения, снижают плодородие земель и создают угрозу для здоровья людей. Опасность металла зависит не только от его количества, но и от химической формы: одни соединения легко растворяются и усваиваются растениями (малаты, цитраты, сульфаты, нитраты), другие удерживают металл прочно (карбонаты, фосфаты, сульфиды и оксиды). Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Minerals.

Авторы сравнили почвы на территории бывшего комбината и на фоновых участках с нетронутыми природными почвами, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения, и определили, сколько в образцах содержится кадмия, свинца, меди, цинка, никеля, хрома и других элементов, а также в каких именно соединениях они находятся. Количество тяжёлых металлов в почвах около комбината в 3–222 раза превысило их содержание на незагрязнённой территории, причём больше всего — в 222 раза выше природных значений — оказалось кадмия.

Анализ показал, что кадмий, свинец и медь наиболее часто образуют опасные подвижные формы: они слабо связаны с почвой, легко поглощаются растениями и вымываются в грунтовые воды — в таком виде на загрязнённых территориях оказалось 28% всего кадмия, 24% свинца и 23% меди. Никель, титан и хром чаще встречались в устойчивых минеральных формах, которые, однако, могут со временем окисляться под действием кислорода и влаги, высвобождая металлы и делая их опаснее со временем. Полученные данные помогут подобрать наиболее эффективные методы очистки и восстановления загрязнённых земель.

Фото: работы на Унальском хвостохранилище Садонского свинцово-цинкового комбината. Источник: Андрей Соколов / ЮФУ.