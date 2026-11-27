«Решатель» поможет нейросети точнее предсказывать нагрев деталей при проектировании оборудования

Учёные МИРЭА — Российского технологического университета совместно с коллегами из Центрального экономико-математического института РАН разработали гибридный алгоритм на основе нейросетей, который с точностью до 98% позволяет предсказывать ход сложных физических процессов, например движение и нагрев жидкостей. Инструмент поможет инженерам до испытаний оценивать, при каком режиме работы детали оборудования, например двигателей, будут меньше нагреваться и медленнее изнашиваться. Обычно для расчёта охлаждения двигателя или движения жидкости в трубопроводе компьютер разбивает область на небольшие участки и рассчитывает температуру и скорость потока в каждом, а при изменении условий расчёт приходится повторять. Быстро получить приближённый ответ помогают нейронные операторы, но для их обучения требуются большие объёмы данных, а точность может колебаться. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в The Journal of Supercomputing.

Авторы предложили добавить в архитектуру нейронного оператора дополнительный элемент — «решатель», который даёт нейросети информацию о том, как система менялась на коротком начальном отрезке времени: это можно сравнить с ситуацией, когда человеку показывают несколько кадров из видео, по которым значительно проще прогнозировать дальнейшее развитие событий, чем по одному первому кадру. «Решатель» моделирует физические процессы на суперкомпьютере и благодаря множеству вычислений выдаёт достоверные траектории изменений, а данные от него к нейросети передаются автоматически через программный конвейер. Хотя решатель точен, он проводит вычисления долго и требует больших энергоресурсов, поэтому оставлять весь расчёт на нём неудобно: нейросеть после обучения отвечает почти мгновенно, и в предложенном подходе 97% времени тратится именно на подготовку «подсказки», которая по объёму намного меньше полного расчёта и потому предпочтительнее и по точности, и по скорости.

Гибридная модель предсказала изменения в рассмотренных системах с достоверностью до 98%, что выше, чем у нейросетей-аналогов, достигших точности 94% и 96%. Несмотря на высокую эффективность, разработка пока предсказывает изменения в отдельных местах, где условия меняются очень быстро (например, где жидкость течёт с самой высокой скоростью), с погрешностью до 28%, поэтому в дальнейшем исследователям предстоит улучшить работу алгоритма именно в таких зонах. В перспективе инструмент может использоваться для создания цифровых двойников технических устройств, которые позволят без проведения экспериментов подобрать оптимальные условия работы оборудования и усовершенствовать его конструкцию. Как отметил инженер-исследователь МИРЭА Никита Сакович, новый способ расчётов объединяет способность нейросетей быстро подбирать решения для сложных данных с проверенными математическими методами, а в будущем подход планируется применять и для моделирования социально-экономических процессов.

Фото: руководитель проекта Екатерина Плешакова (в центре) работает со стажерами-исследователями — Романом Садовским (слева) и Максимом Цукановым (справа). Источник: Олег Евдошенко / из личного архива.