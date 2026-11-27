Минюст РФ добавил еще 11 человек в список «врагов народа»

Минюст РФ пополнил список уехавших из РФ людей, к которым применяются «временные ограничительные меры», известный в СМИ как «реестр врагов народа».

В список добавлены 11 человек. Это политик Илья Яшин, бывшая депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, журналисты Ася Казанцева, Денис Катаев, Анна Зуева, Александр Савельев, Елена Соловьева и Наталья Баранова, бывший координатор «Голоса» Владимир Жилинский, активист Виталий Вотановский, публицист Сергей Медведев.

В реестр минюста попадают люди, которые были осуждены российскими судами, но сейчас находятся за пределами РФ и «уклоняются» от исполнения административного или уголовного наказания.

Попадание в этот реестр влечет фактически «гражданскую смерть». Оно предполагает замораживание денег в российских банках, а также запрет на продажу недвижимости и транспорта, любых сделок по доверенности и консульских услуг.

Всего в реестре сейчас 46 человек.