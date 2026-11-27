Человеческие «мини-мозги» провели 40 дней в космосе. Учёные получили новые сведения о болезни Альцгеймера

Чтобы разобраться в механизмах развития болезни Альцгеймера, учёные решили отправить в космос выращенные в лаборатории миниатюрные модели человеческого мозга. Они провели 40 дней на борту Международной космической станции, а после возвращения на Землю исследователи обнаружили в них молекулярные изменения, характерные для этого заболевания.

Болезнь Альцгеймера крайне сложно изучать. Она развивается годами, затрагивает множество процессов в нервной системе, а наблюдать за изменениями в живых тканях человеческого мозга чрезвычайно трудно. Изучение мозга умерших людей тоже имеет ограничения: к этому моменту все интересующие учёных биологические процессы уже остановились.

Космос может помочь решить часть этих проблем. Известно, что пребывание за пределами Земли ускоряет старение клеток и подвергает их дополнительному стрессу. Микрогравитация, радиация, изменения магнитного поля и нарушения биологических ритмов способны усиливать окислительный стресс, нарушать работу митохондрий, обеспечивающих клетки энергией, и влиять на воспалительные процессы. Всё это делает космическую среду необычной площадкой для изучения постепенного разрушения нервных клеток.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили мозговые органоиды — небольшие трёхмерные структуры из человеческих клеток, воспроизводящие некоторые особенности настоящего мозга. Часть из них несла генетические мутации, связанные с болезнью Альцгеймера, а остальные служили здоровыми контрольными образцами.

На протяжении 40 дней органоиды находились на МКС в герметичном лабораторном контейнере, где поддерживалась температура человеческого тела. Аналогичные образцы содержались в тех же условиях на Земле.

После возвращения органоидов учёные обнаружили ряд примечательных изменений. В некоторых образцах с мутациями увеличилось содержание бета-амилоида и фосфорилированного тау-белка. Накопление этих белков в мозге является одним из характерных признаков болезни Альцгеймера.

Исследователи также зафиксировали изменения в передаче молекулярных сигналов, связанные с ранними стадиями заболевания. Судя по полученным данным, в ответ на дополнительный стресс клетки активизировали некоторые внутренние процессы, в том числе отвечающие за выработку энергии.

Пока рано говорить о том, насколько точно происходящие в космосе изменения воспроизводят развитие болезни Альцгеймера у человека. Органоиды не являются полноценными копиями человеческого мозга, а использованные в эксперименте генетические мутации связаны лишь с небольшой долей случаев заболевания.

В следующих экспериментах учёные планируют использовать более сложные модели мозга, добавив в них микроглию — иммунные клетки нервной системы. Это позволит точнее воспроизвести процессы воспаления и старения, происходящие в мозге.

В перспективе космические эксперименты могут помочь лучше понять механизмы разрушения нервных клеток и найти новые подходы к борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Таким образом, исследования, необходимые для защиты здоровья астронавтов во время длительных космических путешествий, могут оказаться полезными и для медицины на Земле.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.