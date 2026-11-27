Чужая ДНК в нашей еде: учёные обнаружили тысячи природных ГМО-растений

Генетически мододифицированные растения появились за миллионы лет до того, как человек научился вмешиваться в работу генов. Первыми генными инженерами оказались обычные почвенные бактерии, а один из наиболее интересных результатов их деятельности — батат, известный также как сладкий картофель.

Люди начали выращивать батат несколько тысяч лет назад в Центральной и Южной Америке. Однако ещё задолго до появления нашего вида в геном этого растения проникла чужеродная ДНК.

В 2015 году учёные обнаружили бактериальные гены во всех исследованных образцах культурного батата из разных уголков мира. При этом у изученных диких родственников растения такой генетической вставки не нашли. Более того, некоторые чужеродные гены оказались действующими — растение использовало содержащуюся в них генетическую информацию.

Ответственными за это необычное явление оказались агробактерии — почвенные микроорганизмы, обладающие удивительной способностью. При заражении растительных тканей они могут переносить фрагменты собственной ДНК в клетки растения и встраивать их в его геном. Такие изменения способны сохраняться и передаваться следующим поколениям.

Когда в конце 1970-х годов учёные раскрыли этот механизм, у них возникла идея использовать его для генетической модификации растений. Если удалить из переносимого участка ДНК гены, вызывающие заболевания, бактерии можно превратить в инструмент для внедрения полезных генов. Именно этот природный механизм лёг в основу одного из методов создания современных ГМО-культур.

В естественных условиях агробактерии изменяют геном растений ради собственного выживания. Однако иногда приобретённые гены могут приносить пользу и самим растениям.

В исследовании, опубликованном в журнале Planta, учёные изучили один из бактериальных генов, обнаруженных в батате. Эксперименты на резуховидке Таля — растении, широко используемом в генетических исследованиях, — показали, что этот ген может повышать устойчивость к перепадам температуры и заболеваниям, а также уменьшать повреждение клеток в результате окислительных процессов.

Другое исследование, опубликованное в 2025 году, выявило в батате два гена бактериального происхождения, которые потенциально способствуют росту тканей и выработке антиоксидантов.

Учёные предполагают, что в процессе эволюции вредные бактериальные гены могли постепенно исчезать, тогда как полезные сохранялись. Древние земледельцы, сами того не подозревая, могли ускорить этот процесс, отбирая для выращивания растения с наиболее удачными приобретёнными признаками.

Причём батат далеко не единственный пример природной генетической модификации. Бактериальные гены обнаружены в клюкве, корице, перце и даже кофе.

В одном из недавних исследований учёные выявили более 2600 видов растений, содержащих генетический материал бактериального происхождения. По их оценкам, чужеродная ДНК, внедрённая бактериями, может присутствовать примерно у 12% всех видов наземных растений.

Таким образом, перенос генов между совершенно разными организмами — вовсе не изобретение современной науки. Человек лишь научился управлять механизмом, который природа использовала задолго до его появления.