Взломана флагманская облачная платформа минобороны США Cloud One

Флагманская облачная платформа министерства обороны США Cloud One подверглась хакерскому взлому. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters. Под угрозой оказался массив конфиденциальных данных, в том числе сведения о тактических операциях, личном составе военно-воздушных сил США и логистике.

По данным источников, вторжение выявили месяц назад во время плановых работ по обновлению системы. Кто стоит за атакой, до сих пор не установлено, как и то, удалось ли злоумышленникам выгрузить какие-либо материалы. Собеседники агентства подчеркнули, что компрометация одной из ключевых облачных инфраструктур американских вооруженных сил представляет собой серьезный инцидент.

Платформа Cloud One работает с 2017 года и создавалась как единая среда для IT-задач ВВС США на базе инфраструктур Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. Она объединяет сервисы кадрового учета, начисления зарплат, логистики и техобслуживания, обрабатывает данные радиолокационных систем ПВО Северной Америки и ведет учет ракетно-бомбового вооружения более чем на 200 объектах ВВС США по всему миру.

После обнаружения взлома в работе системы возникли ограничения. В частности, был приостановлен перевод внутренних административных приложений на Cloud One, заблокированы отдельные обновления и отозваны права администратора у ряда учетных записей.

В 2023 году руководство Cloud One заявляло о стопроцентной эффективности защиты платформы на фоне большого числа атак и подчеркивало, что в вопросах безопасности не может быть ошибок. В ВВС США от комментариев по поводу конкретного инцидента воздержались, заявив лишь, что продолжают принимать меры для защиты систем и оперативных возможностей.