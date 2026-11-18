Евросоюз ввел санкции против Gaza Now и его основателя за финансирование ХАМАСа

Совет Европейского Cоюза включил новостной ресурс Gaza Now, действующий преимущественно в социальных сетях, и его основателя Мустафу Айяша в санкционный список за содействие финансированию террористической организации ХАМАС.

Как сообщает Совет ЕС, решение было принято 16 ноября. По данным европейских властей, Gaza Now и его основатель участвовали в сборе пожертвований для ХАМАСа, в том числе с использованием криптовалют.

Санкции предусматривают замораживание активов Gaza Now и Айяша на территории Евросоюза. Гражданам и компаниям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им денежные средства. В отношении Айяша введен запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию.

Напомним, что в 2024 году США и Великобритания уже ввели санкции против Gaza Now и Мустафы Айяша за сбор средств в поддержку ХАМАСа.

В сентябре 2025 года Айяш был арестован в аэропорту Схипхол в Амстердаме на основании европейского ордера на арест, выданного Австрией. 22 сентября следственный судья продлил его предварительное заключение на 20 дней. Дело было передано в судебную инстанцию, которой предстояло решить вопрос об экстрадиции задержанного в Австрию. Ранее австрийские правоохранительные органы расследовали деятельность Айяша по подозрению в финансировании терроризма.

После расширения санкционного списка ЕС в него входят 22 физических лица и четыре организации, связанные с поддержкой ХАМАСа и «Исламского джихада».

Специальный санкционный механизм ЕС против лиц и организаций, содействующих деятельности ХАМАСа и «Исламского джихада», был создан в январе 2024 года. Его действие продлено до 20 января 2027 года.