Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России — более 1600 человек и компаний

Министры иностранных дел государств Европейского Союза на прошедшем в Люксембурге заседании утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. В него внесены 1600 юридических и физических лиц, связанных с производством военной техники, в том числе – баллистических ракет.

В список также включены 77 законодателей, баллотировавшихся на недавних выборах в Государственную думу на оккупированных Россией территориях Украины. Ранее Евросоюз призвал эти выборы нелегитимными.

«Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с тех пор, как РФ начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт. Мы значительно затрудняем, замедляем и делаем дороже производство оружия, которое РФ использует для убийства украинцев», – сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

Евросоюз также выразил глубокую озабоченность заключенным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным соглашением, позволяющим РФ возобновить экспорт дизельного топлива в Америку. «Закончить войну можно только усиливая давление на Россию», – подчеркнула Каллас.

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