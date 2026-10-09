Европарламент призвал внести структуры «Братьев-мусульман» в террористический список

Европейский парламент в четверг, 8 октября, принял резолюцию о противодействии влиянию движения «Братья-мусульмане». За документ проголосовал 381 депутат, против – 167, еще 15 депутатов воздержались.

Резолюция призывает страны ЕС внести лиц и организации, связанные с движением, в общеевропейский список террористов. Государства и Еврокомиссия должны предоставить Совету ЕС сведения, которые позволят оценить руководителей и структуры «Братьев-мусульман». Проверка должна охватить не только официальные организации, но и подставные структуры, финансовые сети, молодежные группы и идеологические площадки. Еврокомиссию также просят подготовить обзор всех случаев, когда связанные с движением организации получали средства ЕС.

Депутаты призвали страны ЕС выработать общую стратегию противодействия проникновению исламистов и сетям «Братьев-мусульман», а также поддерживать мусульманских интеллектуалов и активистов, публично защищающих демократию, свободу совести и верховенство закона. В резолюции движение названо политическим проектом, который основан на верховенстве религиозных норм над общим правом и несовместим с демократическими принципами.

Вместе с тем резолюция не имеет обязательной силы: террористический список ЕС считает Совет ЕС, представляющий государства-члены. Документ поддержали крупнейшая фракция парламента, правоцентристская Европейская народная партия, и фракция «Европейские консерваторы и реформисты».

«Братья-мусульмане» запрещены в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте, в апреле 2025 года движение запретила Иордания. В январе США признали террористическими отделения движения в Египте, Иордании и Ливане.

В Европе Австрия в 2021 году первой запретила символику и литературу движения. Напомним, что в январе Национальное собрание Франции призвало ЕС признать «Братьев-мусульман» террористической организацией, а в марте парламент Нидерландов одобрил предложение о запрете движения.

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