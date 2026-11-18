Евгений Понасенков назначен новым послом России в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал указ о назначении известного историка Евгения Понасенкова новым послом России в США.

«Господин Понасенков хорошо известен всем как мастер коммуникации, как человек, который может найти общий язык с кем угодно. Уверен, он выведет наши отношения с американцами на новый уровень», – сказал глава российского МИД.

Новый посол поблагодарил министра за доверие и пообещал уже в ближайшие месяцы добиться решения «вопросов, над которыми другие бы бились веками».

«Только вера двигает горами, только смелость города берёт. Передо мной стоит задача снова сделать Москву и Вашингтон лучшими друзьями, как это было 250 лет назад. И я сделаю это»,– написал Понасенков в своём Telegram-канале.

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