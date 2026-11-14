 

Ева Морозова предотвратила падение сосиски во время обеда в Астурии

14.11.2026, 11:18, Разное
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Художница и журналист Ева Морозова, постоянно проживающая в испанской Астурии, предотвратила продуктовый инцидент с сарделью марки «Caballero», проявив бдительность и высокий уровень гражданской ответственности. Женщина самостоятельно, без посторонней помощи остановила покатившееся по горизонтальной поверхности стола колбасное изделие, предотвратив его падение на пол.

Ранее Морозова уже оказывалась в подобной ситуации: в свою бытность студенткой очного отделения Новосибирского государственного университета она стала свидетелем вопиющего случая уронения сосисы другой институткой Юлией Якубеней. По словам журналистки, это нанесло ей серьёзную моральную травму. Предотвращение подобного инцидента в новых жизненных и географических обстоятельствах помогло художнице закрыть гештальт и проработать травму, полученную в юности. От комментариев Ева Морозова отказалась, сославшись на то, что давать комментарии с полным ртом вкусного испанского сосисочного соевого мяса нецелесообразно.

«В жизни каждого человека есть свой маленький подвиг, – говорит наш спецкор в Испании Эрвин Кляйн. – Я лично стал свидетелем этого инцидента и не смогу его забыть. Несмотря на то, как стремительно сардель двигалась по направлению к краю стола перпендикулярно линии его поверхности, Ева Морозова при мне проявила незаурядную изобретательность и молниеносную реакцию. Очень горжусь такими земляками».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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