 

Эритрея вводит войска на север Эфиопии

08.10.2026, 13:48, Разное
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Эритрея начала ввод войск на территорию эфиопской провинции Тиграй, где действуют поддерживаемые ей сепаратисты «Народного фронта освобождения Тиграя». Они находятся к 115 километрах к северу от Мэкэле – столицы провинции.

«Эритрейская армия вступила в Тиграй в военной форме, с тяжелыми вооружениями. По ней наносят удары БПЛА. Цель действий Эритреи – обеспечить, чтобы боевые действия не перекинулись на ее территорию», – заявил командир лояльных властям Эфиопии «Сил по поддержанию мира в Тиграе» Гебрегзангер Бейене.

В последние недели эфиопские правительственные войска одержали ряд побед над сепаратистами, заняв Мэкэле и продолжая наступать в северном направлении.

Наступление Эфиопии вызывает особые опасения у Эритреи, которая провозгласила независимость от Эфиопии в 1993 году, лишив ее выхода к морю. Она долгие годы использует сепаратистов как прокси, чтобы остановить возможную экспансию.


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