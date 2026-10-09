 

Эльвира Набиуллина избила медведя, который хотел разгромить палаточный лагерь сотрудников ЦБ

09.10.2026, 13:15, Разное
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Традиционный октябрьский пикник сотрудников российского Центрального банка на Алтае чуть не закончился трагедией – на палаточный лагерь финансистов напал взрослый бурый медведь, который попытался съесть главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

«Охранник лагеря, нанятый из местных жителей, в это время отошёл за водой. Эльвира Сахипзадовна оказалась один на один с зверем, который весит полтонны. Но она не потеряла самообладание и так отлупила косолапого, что тут трусливо сбежал», – сказал «Комсомольской правде» один из свидетелей инцидента.

Сама Набиуллина попросила журналистов «не предавать большого значения произошедшему», так как «никакого подвига не совершила».

«Я всего лишь исполнила свой долг, так бы на моём месте поступила любая российская женщина. Это жизнь, всякое бывает, иногда приходится вступать в схватку и с медведями», – написала глава ЦБ на своей странице «ВКонтакте». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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