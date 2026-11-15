 

Электрическая расческа против облысения: новое устройство восстановило 98% волос за месяц

15.11.2026, 11:45, Разное
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Китайские учёные разработали электрическую расчёску, которая помогла практически полностью восстановить волосяной покров у облысевших мышей всего за 28 дней. В экспериментах новое устройство обеспечило восстановление почти 98% шерсти, значительно превзойдя результаты известных препаратов против выпадения волос. Правда, пока технология испытана только на животных.

Разработка, получившая название Detangle, предназначена для борьбы с андрогенетической алопецией — распространённой формой облысения, от которой, по оценкам исследователей, страдают более миллиарда человек во всём мире. В отличие от обычной расчёски, устройство не просто разделяет волосы, а воздействует на кожу электрическими импульсами и доставляет лечебные вещества непосредственно к волосяным фолликулам.

Главная особенность устройства — зубья разной длины со встроенными электродами. Такая конструкция создаёт электрическое поле, которое оказывается в 2,63 раза сильнее, чем при расположении электродов на одной высоте. Благодаря этому воздействие распространяется значительно глубже в кожу, достигая области волосяных фолликулов. По расчётам разработчиков, глубина проникновения электрического поля примерно в девять раз превышает показатели традиционного наружного воздействия.

Электрические импульсы сами по себе способны стимулировать рост волос, но исследователи решили усилить этот эффект. Для этого в короткие зубья расчёски встроили систему доставки лечебных веществ. Под действием электрического поля проницаемость клеточных оболочек временно увеличивается, что позволяет терапевтическим молекулам проникать глубже в ткани. Этот процесс называется электропорацией.

В эксперименте использовали два вида генетической терапии. Первый, основанный на плазмиде VEGFA, стимулирует образование кровеносных сосудов вокруг волосяных фолликулов. Второй, с использованием малой интерферирующей РНК SRD5A2, подавляет механизм гормонального воздействия, приводящего к уменьшению фолликулов.

Эффективность технологии проверили на самцах мышей, у которых выпадение шерсти вызвали воздействием тестостерона. На протяжении 28 дней исследователи наблюдали, насколько восстанавливается волосяной покров на выбритых участках спины животных.

Без лечения за это время восстановилось лишь около 1% шерсти. Применение электрической расчёски без лечебных веществ увеличило показатель примерно до 40%. Это был заметный результат, хотя он уступал действию традиционных препаратов: финастерид обеспечил восстановление приблизительно 50% шерсти, а миноксидил — 70%.

Однако при сочетании электрической стимуляции с экспериментальной генетической терапией результаты оказались значительно лучше. Использование РНК SRD5A2 позволило восстановить около 85% шерсти, а применение плазмиды VEGFA — примерно 90%.

Наибольшую эффективность показала комбинация всех трёх компонентов: электрической стимуляции и двух видов генетической терапии одновременно. В этой группе волосяной покров восстановился в среднем на 97,85% всего за четыре недели.

Таким образом, исследователи продемонстрировали, что электрическое воздействие может не только самостоятельно стимулировать рост волос, но и значительно усиливать действие лечебных веществ благодаря их более эффективной доставке в кожу.

При этом говорить о появлении нового средства от облысения пока рано. Все эксперименты проводились на мышах, а результаты на животных не гарантируют аналогичного эффекта у человека. Прежде чем подобная расчёска сможет использоваться для лечения людей, исследователям предстоит подтвердить безопасность технологии и её эффективность в клинических испытаниях.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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