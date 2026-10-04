Эфиопия установила контроль над столицей тиграйских повстанцев

Согласно поступающей из Эфиопии информации, правительственные войска установили полный контроль над городом Мэкэле – столицей региона Тиграй, где действуют сепаратисты «Народного фронта освобождения Тиграя».

Агентство France Press цитирует проправительственного полевого командира, который рассказал, что повстанцы отвели свои силы из города, но наступление на их позиции продолжается. Также отмечается, что впервые за неделю с Мэкэле удалось восстановить связь.

В египетском аль-Аламейне пройдет 4 октября саммит с участием лидеров Эритреи, Судана, Египта и Сомали, посвященное ситуации в Тиграе. У всех этих государств напряженные отношения с Эфиопией, которая обвиняет их в поддержке противников центральных властей.

Наступление Эфиопии вызывает особые опасения у Эритреи, которая провозгласила независимость от Эфиопии в 1993 году, лишив ее выхода к морю. Она долгие годы использует сепаратистов как прокси, чтобы остановить возможную экспансию.

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