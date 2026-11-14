Джо Байден о Биньямине Нетаниягу — «Он давал обещания, которые не собирался выполнять»

Бывший президент США Джо Байден в своей новой книге мемуаров обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в систематическом нарушении обещаний и в том, что он «ставил собственное политическое выживание выше интересов страны».

Согласно отрывкам из книги мемуаров бывшего главы Белого дома «Promise Me, America» («Обещай мне, Америка»), выдержки из которой опубликовал телеканал CNN, Байден пишет, что «у Биби не было никаких проблем с тем, чтобы давать обещания, которые он не имел ни возможности, ни намерения выполнять».

Байден пишет, что его надежды на прочный мир на Ближнем Востоке были «разбиты» террористической атакой ХАМАСа 7 октября 2023 года, положившей начало войне, и вспоминает, как несколько раз звонил Нетаниягу в тот день.

По словам Байдена, премьер-министр «признавал ущерб, который рост числа жертв в Газе наносит имиджу Израиля и поддержке со стороны США», хотя «возникала знакомая схема: он обещал принять меры, а затем следовала еще одна агрессивная акция, в результате которой погибало еще больше мирных жителей».

«Когда мы указывали им на это, у израильтян всегда находилось объяснение или оправдание, но результат был тот же. Биби без зазрения совести давал обещания, которые он не имел ни возможности, ни намерения выполнить», – продолжает Байден.

«Хотя я понимал, что он работает в условиях сильного давления, меня расстраивало его неумение мыслить как государственный деятель и защищать долгосрочные интересы Израиля, а не только свои краткосрочные политические потребности», – считает он.

Мемуары «Promise Me, America» поступают в продажу на следующей неделе. Сообщается также, что из-за курса лечения от онкологического заболевания Байден не сможет провести масштабный промо-тур в поддержку выхода книги.