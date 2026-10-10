Думный боярин Кашин одолел Лох-несское чудище

Генерал-губернатор Лондонградской губернии, думный боярин Кашин в очередной раз показал всему миру русскую смекалку и укрепил авторитет и уважением неразумных англосаксов к Императору Всероссийскому Владимиру I.

Третьего дня к верному державнику пожаловала делегация крестьянского люда из Шотландских земель, которая смиренно попросила боярина оградить их от Лох-несского чудища, похищающего невест и сеющего смуту в сердца обывателей.

Думный боярин незамедлительно внял мольбам холопов и выдвинулся с малой дружиной на север. Достигнув озера Лох-Несс, он вызвал чудище на честный бой и одним ударом подаренной государем сабли отсёк голову твари. Далее Кашин велел своим дружинникам забальзамировать тело и отправить его в Императорскую Кунсткамеру, чтобы все могли узреть силу русского оружия.

Жители Британской губернии встретили известие о гибели чудища с небывалым восторгом. Простые люди наперебой делились радостью и кляли проклятьями свои прошлые власти, которые тысячи лет не могли одолеть напасть.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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