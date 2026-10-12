Дональд Трамп рекомендовал Виктора Орбана на пост президента Украины

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём X (бывший Twitter) обращение к гражданам Украины, в котором призвал поддержать на ближайших президентских выборах кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Виктор знает русский язык, много раз бывал в Киеве, а на Украине проживает немало венгров. Если вы не проголосуете за него, то я введу против вашей страны чудовищные санкции и уничтожу вашу экономику», – написал хозяин Белого дома.

Сам Орбан поблагодарил Трампа за доверие и пообещал в ближайшее время обнародовать свою программу, в которой «будут учтены интересы всех граждан Украины, независимо от их происхождения, пола и возраста». В частности, он пообещал провести референдум в Закарпатье о вхождении региона в состав иностранного государства.

«Дорогие украинцы! Текущий курс вашей страны ведёт вас к краху. Остановитесь! Вместе мы сможем решить все проблемы и вернуть процветание на нашу святую землю. Мы сделаем Украину второй Венгрией, богатой европейской и процветающей страной. А уважаемый президент Дональд Трамп нам в этом поможет», – сказал он в обращении.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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