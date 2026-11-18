Дональд Трамп прибыл в Китай на исторический саммит с участием Путина

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Председатель КНР Си Цзиньпин лично прибыл в аэропорт Шэньчжэня, чтобы встретить гостя. Отметим, что российского президента встречал глава МИД Ван И.

Основное событие на повестке дня визита – американо-китайско-российский саммит, в котором примет участие и Владимир Путин. Это первая трехсторонняя встреча лидеров, она состоится 19 ноября. Как ожидается, предметом обсуждения станет новый мировой порядок.

«Главы государств проведут обстоятельную дискуссию об обеспечении мира во всем мире, углублению стратегической стабильности в отношениях между ведущими державами», – сообщила китайская сторона. Американские представители говорят, что предметом обсуждения станут война в Иране и ядерное разоружение.

В Европе опасаются, что на саммите пойдет речь о разделе мира на зоны влияния, и сравнивают встречу с Ялтинской конференцией, заложившей основы послевоенного мироустройства. Возможно и достижение договоренностей по Украине, без участия Киева и Европейского Союза.