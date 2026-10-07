Для получения аттестата каждому российскому школьнику придётся посетить мавзолей Ленина

Министр просвещения Сергей Кравцов подписал указ «О порядке выдачи документов государственного образца, подтверждающих получение учащимся основного общего и среднего общего образования».

Согласно документу, с 1 января 2027 года для получения аттестата каждый российский школьник обязан посетить мавзолей Владимира Ленина и предоставить директору своей школы подтверждающие документы. Для проверки рекомендуется сделать селфи из культового заведения.

«Возвращение к передовым советским практикам позволит укрепить духовно-нравственное здоровье и патриотизм молодёжи. Уверен, что после визита к Владимиру Ильичу, у юных россиян улетучатся из головы все дурные мысли, а останется лишь любовь к нашей прекрасной Родине», – сказал Кравцов.

Как заверили в Минпросвете, посещение усыпальницы советского лидера останется бесплатным, а школьники из малоимущих семей смогут получить гранты на поездку в Москву.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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