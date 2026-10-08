Для надежной утилизации устаревших роботов Figure заставили прыгать в расплавленный металл

Компания Figure использовала оригинальный метод утилизации парка роботов своей устаревшей модели F.02. Их в прямом смысле заставили «покончить с собой», самостоятельно прыгнув в печь с расплавленным металлом на сталелитейном заводе. Идею подал Арнольд Шварценеггер – именно так был уничтожен его персонаж в фильме «Терминатор 2». Таким образом, компания убила сразу двух зайцев – получила эффектное видео и сделала рекламу своим технологиям для работы в экстремальных условиях.

Задача в реальности оказалась куда сложнее кинотрюков. Компании потребовалось срочно утилизировать все модели F.02, чтобы высвободить инженерный ресурс для обслуживания модели F.03 и работ над будущей моделью F.04. Времени на долгий кропотливый демонтаж не было, а отдавать задачу на аутсорс было нельзя – требовалось сохранить в тайне ряд технических решений. По этой же причине роботов нельзя было выкинуть или сдать в металлолом, требовалось их полное уничтожение.

Так как роботов утилизировали целиком, заводы в США и Мексике отказались от предложения из-за наличия в них литий-ионных аккумуляторов. Согласились финны из Иматры, но возникли новые проблемы. Во-первых, все надо было делать очень быстро, так как уже через считанные минуты на поверхности жидкого металла образуется твердая корка. Во-вторых, роботам предстояло выполнить точный прыжок в печь с высоты в незнакомых условиях, но от сильного жара их камеры и другие устройства для ориентации в пространстве выходили из строя.

Пришлось построить учебный стенд и при помощи каскадеров выстроить последовательность действий для роботов, чтобы те гарантированно попали в печь даже при частичном отказе оборудования. Это и стало своего рода рекламой – компания Figure показала возможности своих роботов выполнять сложные задачи в условиях, для которых они изначально не предназначались. В итоге всю партию роботов уничтожили за 24 часа, а слитки металла увезли обратно в США – из них планируется сделать сувениры.

Источник — Figure

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