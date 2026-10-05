Die Linke подает в суд на министра экономики ФРГ за обвинения в коммунизме и антисемитизме

Левая партия Die Linke, занявшая первое место на земельных выборах в Берлине, подала в суд на министра экономики Германии Катерину Райхе. Основанием для этого стало видео, опубликованное представительницей ХДС в социальных сетях.

На нем политик заявляет, что программа левых социалистов экспроприировать недвижимость у крупных жилищных компаний опасен как для столицы, так и для ФРГ в целом, поскольку подрывает статус Германии как места для инвестиций и ведения бизнеса.

Райхе напомнила, что выросла в ГДР и по личному опыту знает, что социализм и коммунизм ведут к нищете и тоталитаризму, а экспроприация как экономический механизм не работает. Она также обвинила Die Linke, наследницу правившей в ГДР СЕПГ, в открытой демонстрации антисемитизма и запугивании берлинских евреев.

Ультралевые потребовали от министра удалить видео до 29 сентября, а когда этого не произошло – подали иск в Федеральный конституционный суд, обвинив политика в отказе от принципа нейтральности государственных органов и участии в систематической кампании против партии, ведущейся ХДС.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro