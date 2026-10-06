Der Spiegel — бывший глава внешней разведки Германии подозревается в работе на Азербайджан

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг подозревается в использовании секретных материалов германской разведки в интересах Азербайджана. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, следователи проверяют предполагаемые контакты Ханнинга с сотрудником азербайджанской спецслужбы, для которого он составил секретный аналитический документ. Следствие считает, что Ханнинг получал секретные документы BND от бывшего руководителя своего аппарата Манфреда Дю, который также арестован.

Ханнинг возглавлял спецслужбу с 1998 по 2006 год. А с 2010 по 2022 год, по данным следствия, он мог получить около 2000 внутренних документов разведслужбы, в том числе материалы высокой степени секретности. Как пишет Der Spiegel, полученные сведения Ханнинг, предположительно, использовал для подготовки аналитического доклада для Азербайджана. Издание RTL пишет, что вопрос о том, передавались ли секретные сведения иностранным представителям и кому именно, остается предметом расследования.

Ханнинг был задержан 6 октября. Его подозревают в шпионаже, государственной измене, сотрудничестве с иностранной разведкой и разглашении государственной тайны.

Следствие по делу началось после того, как в ходе обыска по другому уголовному делу у Ханнинга, которому сейчас 80 лет, обнаружили большое количество документов BND, которых у него не должно было быть.

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