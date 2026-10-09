 

Депутат Рашкин оплатил лицензию для охоты на медведей

09.10.2026, 9:15, Разное
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Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил о покупке им годовой лицензии для охоты на медведей. Парламентарий уточнил, что соскучился по стрельбе и активному отдыху на природе, а после того как узнал, что своими действиями можно принести пользу обществу, даже взял деньги из партийной кассы, чтобы «на этот раз всё было по закону».

«Я не только знаю, как приготовить лося, но и медведя, – сказал Рашкин. – Геннадий Андреевич поддержал моё решение, он так и сказал, что необходимо работать там, где будешь полезен людям».

Коммунист рассказал, что сел на диету, поэтому не будет употреблять мясо животного в пищу, а поделится им с избирателями – Рашкин откроет фирменный ресторан. 

Согласно действующему законодательству, разрешение на добычу медведя выдаётся на отстрел одной особи и действует не более месяца. Стоимость лицензии вместе с госпошлиной составляет порядка 18 тысяч рублей, хотя в отдельных регионах цена может достигать 50 тысяч.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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