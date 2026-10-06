Депутат Европарламента растоптала флаг Израиля на выставке, посвященной памяти погибших 7 октября

Депутат Европарламента от французской партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан оказалась в центре скандала после инцидента на выставке в Страсбурге, посвященной памяти жертв нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Инцидент, о котором рассказывает Europe1, произошел вечером 5 октября в здании Европарламента. По словам очевидцев, Хассан вступила в спор с израильским художником Яроном Бобом, заявив, что выставка представляет события 7 октября односторонне, а затем сбросила на пол флаги Израиля и Евросоюза и прошла по ним.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно заявила, что Хассан «осквернила» выставку, и обвинила ее в антисемитизме. После инцидента экспозицию привели в порядок.

Председатель Европарламента Роберта Метсола 6 октября заявила, что руководство парламента относится к произошедшему «крайне серьезно». По ее словам, предпринимаются предусмотренные регламентом шаги, при этом Хассан будет предоставлена возможность изложить свою позицию.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал произошедшее «позорным и возмутительным». «Осквернение выставки памяти жертв 7 октября депутатом Европарламента от радикальных левых Римой Хассан прежде всего показывает, насколько мало уважения она испытывает к самому институту, в котором работает», – написал Саар в соцсети X. Он также поблагодарил депутатов Европарламента, которые сразу осудили действия Хассан, и Роберту Метсолу, которая, по его словам, дала понять, что подобный поступок будет рассмотрен «со всей строгостью».

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