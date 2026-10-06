 

Депутат Европарламента растоптала флаг Израиля на выставке, посвященной памяти погибших 7 октября

06.10.2026, 15:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Депутат Европарламента от французской партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан оказалась в центре скандала после инцидента на выставке в Страсбурге, посвященной памяти жертв нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Инцидент, о котором рассказывает Europe1, произошел вечером 5 октября в здании Европарламента. По словам очевидцев, Хассан вступила в спор с израильским художником Яроном Бобом, заявив, что выставка представляет события 7 октября односторонне, а затем сбросила на пол флаги Израиля и Евросоюза и прошла по ним.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно заявила, что Хассан «осквернила» выставку, и обвинила ее в антисемитизме. После инцидента экспозицию привели в порядок.

Председатель Европарламента Роберта Метсола 6 октября заявила, что руководство парламента относится к произошедшему «крайне серьезно». По ее словам, предпринимаются предусмотренные регламентом шаги, при этом Хассан будет предоставлена возможность изложить свою позицию.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал произошедшее «позорным и возмутительным». «Осквернение выставки памяти жертв 7 октября депутатом Европарламента от радикальных левых Римой Хассан прежде всего показывает, насколько мало уважения она испытывает к самому институту, в котором работает», – написал Саар в соцсети X. Он также поблагодарил депутатов Европарламента, которые сразу осудили действия Хассан, и Роберту Метсолу, которая, по его словам, дала понять, что подобный поступок будет рассмотрен «со всей строгостью».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.10 / КНДР и Республика Корея проведут во Владивостоке примирительный форум «Вместе с Россией»

06.10 / Иранские агенты планировали убийство основателя организации UK Lawyers for Israel

06.10 / Послание Путину — Франция осуществила запуск ракеты, способной нести ядерное оружие

06.10 / Мотоконьки Moonwalkers стали умными и научились адаптироваться под владельца

06.10 / Мошенники украли миллион рублей у москвича, который хотел вернуть деньги за концерт Канье Уэста

06.10 / В эксклюзивных водах Болгарии дроны атаковали торговые суда, одно из них затонуло

06.10 / Бойцы КСИР прибыли в Беларусь на учения по борьбе с террором

06.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1686-й день войны

06.10 / Бывший глава внешней разведки Германии арестован по подозрению в шпионаже и измене

06.10 / Израиль предложил Киеву проект осушения Днепра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике