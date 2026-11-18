Через две недели после выборов демократы получили еще одно место в Сенате США

Представительница Демократической партии Мэри Пелтота одержала победу на промежуточных выборах в Сенат США и будет представлять в нем Аляску. Подсчет голосов продолжался две недели и сопровождался судебными разбирательствами.

Пелтота, представительница коренных народов Америки, набрала 50,1%, а ее соперник, сенатор-республиканец Дэн Салливан – 45,8%. Еще 1,7% избирателей проголосовали за учителя Дэна Джей Салливана. Республиканцы обвиняли демократов в том, что с помощью грязной технологии они пытаются оттянуть голоса.

Предвыборная кампания Пелтоты была сосредоточена на интересах штата, таких, как свобода рыболовства. Подсчет голосов был длительным из-за того, что многие участки находились в труднодоступных местах, и урны было необходимо собрать.

Исход выборов еще более усиливает позиции демократов в верхней палате Конгресса. Они будут представлены 56 сенаторами, республиканцы получат всего 44 места.