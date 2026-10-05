Бывший мэр Сочи Копайгородский осужден в РФ на 15 лет строгого режима

Мещанский суд Москвы признал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жену Янину и ее помощника Александра Пасунько виновными по делу о коррупции. Копайгородский приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, его жена – к 10 годам колонии общего режима и такому же штрафу. Пасунько назначен штраф в размере 190 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2022-2024 годах Копайгородский при содействии жены похитил два земельных участка в Сочи стоимостью более 26 миллионов рублей, а затем легализовал имущество, оформив его на супругу и подконтрольное лицо.

Кроме того, суд счел доказанным получение Копайгородским более 319 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за покровительство и создание благоприятных условий для бизнеса. Эти средства, как считает обвинение, супруги легализовали через покупку недвижимости.

Янина Копайгородская также признана виновной в давлении на свидетелей и их подкупе. Бывшего мэра лишили государственной награды и на 14,5 года запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах.

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