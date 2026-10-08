Бронзовый перстень с изображением одного из чудес света: археологи исследовали затопленный остров

Подводные археологи обнаружили бронзовый перстень-печать с гравировкой Александрийского маяка. Это одно из семи чудес древнего мира, и его изображение впервые встречается именно на печати. Находку сделали во время исследования затопленного царского острова Антиродос, который был частью Восточной гавани древней Александрии.

Где нашли перстень и почему это место важно

Антиродос известен тем, что на нем располагался царский дворец эпохи Птолемеев. Об этом писал географ Страбон, посетивший Александрию между 29 и 25 годами до нашей эры. Сама находка относится к числу редких, поскольку подтверждает, что остров действительно был частью дворцового комплекса, а не просто торговой зоной.

Что еще лежало рядом

Помимо перстня, исследователи подняли со дна керамику, стекло, столовые приборы, амфоры, бутылки, лампы и другие предметы быта. Их датируют периодом с IV века до нашей эры по IV век нашей эры. Такой набор говорит о том, что через это место проходила активная жизнь на протяжении нескольких столетий.

Каким был маяк

Александрийский маяк построили на острове Фарос у входа в Большую гавань. Это произошло при Птолемее II Филадельфе в III веке до нашей эры. Сооружение состояло из трех ярусов: квадратного основания, восьмиугольного корпуса и круглой башни, которую венчал большой огонь. Пламя поддерживали дровами и смолой, а металлические зеркала усиливали свет. Маяк был виден с расстояния не менее двадцати миль и помогал кораблям безопасно входить в гавань, следуя вдоль побережья.

Почему это чудо света

Маяк считался символом Александрии и ее торгового процветания. Его изображения появлялись на монетах в эпоху Птолемеев и при римском правлении. Гравировка на найденном перстне похожа на изображения маяка на монетах II века. Поэтому археологи предварительно датируют перстень этим же периодом. Это делает находку не только редкой, но и важной для понимания того, как образ маяка тиражировался в разных материалах — от монет до ювелирных изделий.

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