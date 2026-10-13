 

Британские коммандос прокатились на боевой субмарине во время совместных учений НАТО

13.10.2026, 13:18, Разное
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Высадка британских коммандос на северном побережье Великобритании стала одним из этапов крупнейших за 15 лет учений НАТО Strike Warrior. Как сообщило командование Королевских ВМС, участники действовали успешно: экипаж немецкой субмарины выявлял цели, коммандос незаметно высаживались на берег, португальские военные уничтожали цели.

Коммандос из 148-й батареи впервые за 30 лет после войны в Афганистане участвовали в учениях такой сложности. В частности, спецназовцы управляли огнем корабельной артиллерии оперативной военно-морской группы НАТО в водах Северной Европы.

Всего в учениях Strike Warrior с 28 сентября по 9 октября приняли участие более 2000 военнослужащих из Великобритании, Нидерландов, Канады, Германии, Норвегии и США. Цель – отработка совместных операций по реагированию на кризисные ситуации на Крайнем севере и в Северной Атлантике.

Во время одного из этапов учений коммандос десантировались с ударной субмарины на надувных лодках, после чего бесшумно высадились на берег, организовали наблюдательный пункт на скалах и затем корректировали оттуда огонь корабельной артиллерии.

Масштаб учений свидетельствует о растущем внимании Великобритании и ее союзников по НАТО к стратегически важному северному направлению, а также взаимодействию между спецподразделениями и другими видами вооруженных сил.Источник &#8212 The Royal Navy


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