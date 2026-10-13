Британские коммандос прокатились на боевой субмарине во время совместных учений НАТО

Высадка британских коммандос на северном побережье Великобритании стала одним из этапов крупнейших за 15 лет учений НАТО Strike Warrior. Как сообщило командование Королевских ВМС, участники действовали успешно: экипаж немецкой субмарины выявлял цели, коммандос незаметно высаживались на берег, португальские военные уничтожали цели.

Коммандос из 148-й батареи впервые за 30 лет после войны в Афганистане участвовали в учениях такой сложности. В частности, спецназовцы управляли огнем корабельной артиллерии оперативной военно-морской группы НАТО в водах Северной Европы.

Всего в учениях Strike Warrior с 28 сентября по 9 октября приняли участие более 2000 военнослужащих из Великобритании, Нидерландов, Канады, Германии, Норвегии и США. Цель – отработка совместных операций по реагированию на кризисные ситуации на Крайнем севере и в Северной Атлантике.

Во время одного из этапов учений коммандос десантировались с ударной субмарины на надувных лодках, после чего бесшумно высадились на берег, организовали наблюдательный пункт на скалах и затем корректировали оттуда огонь корабельной артиллерии.

Масштаб учений свидетельствует о растущем внимании Великобритании и ее союзников по НАТО к стратегически важному северному направлению, а также взаимодействию между спецподразделениями и другими видами вооруженных сил.Источник — The Royal Navy

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