 

Болсонару опередил Лулу в первом туре выборов президента Бразилии, ожидается второй тур

05.10.2026, 4:30, Разное
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В Бразилии завершился первый тур президентских выборов. Правый кандидат, сенатор Флавио Болсонару занял первое место, получив около 47% голосов. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал около 45%. Второй тур состоится 25 октября.

Избирательный суд Бразилии подтвердил, что ни одному из кандидатов не удалось получить необходимые для победы более 50% действительных голосов. После обработки 99,8% бюллетеней за Болсонару были поданы более 56 миллионов голосов, за Лулу – около 53,7 млн.

Результат стал неожиданностью: большинство опросов накануне голосования показывали преимущество Лулы примерно в три процентных пункта. 45-летний Флавио Болсонару, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару, заявил, что «очень доволен результатом» и что итоги голосования показывают стремление бразильцев к переменам.

80-летний Лула назвал результат «неожиданным», признав, что рассчитывал победить уже в первом туре. «Завтра начинается новая кампания», – заявил президент. Лула баллотируется на четвертый президентский срок (не подряд).

Оба кандидата получили три недели для борьбы за голоса избирателей, поддержавших остальных претендентов. Писатель Аугусто Кури, занявший третье место и получивший около 3,4 миллионов голосов, заявил, что не поддержит ни Лулу, ни Болсонару во втором туре. Ранее такую же позицию заняли Роналду Каяду и Ренан Сантос.

Напомним, что действующий президент Бразилии Лула да Силва придерживается ультралевых взглядов, он обвинял Израиль в геноциде в Газе.


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