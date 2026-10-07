Болгария прекратила поиски экипажа судна, затонувшего после удара БПЛА

В Болгарии прекращена операция по поиску членов экипажа сухогруза Alpha Watan, шедшего под флагом Того и затонувшего в ее экономической зоне в ночь на 6 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата.

«Не найдено ни выживших, ни тел. Только перевернутая шлюпка, спасательные жилеты и другое оборудование. Операция была прекращена в пять часов вечера 6 октября», – сообщил глава спасательной службы морского управления Болгарии вице-адмирал Румен Николов.

Он отказался отвечать на вопрос, было ли судно атаковано Россией или Украиной, отметив, что вопрос, находящийся в компетенции политического и военного руководства, требует дополнительного расследования. Николов также отказался от предположений, почему никого из членов команды найти не удалось.

Напомним, что в ночь на 6 октября было атаковано еще одно судно – Able, шедшее под флагом Палау с грузом зерна. На нем начался пожар. Было спасено 18 человек, среди которых 11 граждан Турции и семеро индийцев. Двое из них госпитализированы – один с ожогами, второй с травмой головы.

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