 

Боль стала рутиной: 53 процента россиян не обходятся без обезболивающих

09.10.2026, 11:03, Разное
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Боль для миллионов россиян превратилась в рутину, которую они привыкли гасить препаратами. Ежемесячно или чаще обезболивающие принимают 53 процента опрошенных. Об этом свидетельствуют данные исследования «Барометр отношения россиян к своему здоровью», которое центр НАФИ провел по заказу группы компаний «Нижфарм», пишет ТАСС.

Что чаще всего заставляет тянуться к таблеткам

Лидер среди причин — головная боль. На нее указали 66 процентов участников опроса. Зубная боль оказалась на втором месте: ее назвали 56 процентов респондентов.

Далее следуют проблемы опорно-двигательного аппарата. Боли в спине заставляют принимать препараты 31 процент опрошенных. Суставы беспокоят 27 процентов, мышцы — 20 процентов.

Зачем компания восемь лет подряд измеряет уровень боли

Генеральный директор ГК «Нижфарм» Дмитрий Исаченко пояснил, что исследование ведется уже восьмой год. По его словам, это позволяет оставаться в постоянном контакте с пациентом и отслеживать актуальные тренды в отношении людей к здоровью и системе здравоохранения.

Он также отметил, что проблема боли не теряет остроты: почти каждый второй участник опроса принимает обезболивающие ежемесячно или чаще.


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