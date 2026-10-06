 

Бойцы КСИР прибыли в Беларусь на учения по борьбе с террором

06.10.2026, 12:30, Разное
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Группа представителей сухопутных сил «Корпуса стражей исламской революции» прибыла в Беларусь для участия в контртеррористических учениях с государствами Шанхайской организации сотрудничества.

Как подчеркивает пресс-служба КСИР, бойцы представляют все иранские вооруженные силы. «Учения, часть стратегического сотрудничества Тегерана со странами ШОС, проводятся на фоне попыток Запада ослабить связи Ирана со странами региона», – утверждается в заявлении.


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