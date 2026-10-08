Биолог Софья Розенфельд приговорена в РФ к 3,5 годам колонии за пожертвования ФБК на 2000 рублей

Гагаринский суд Москвы 7 октября приговорил 50-летнюю кандидатку биологических наук, старшую научную сотрудницу Института проблем экологии и эволюции РАН Софью Розенфельд к 3,5 годам колонии по делу о финансировании «экстремистской» организации. Ее взяли под стражу в зале суда, пишет «Медиазона».

Прокуратура просила назначить ей пять лет лишения свободы за пожертвования ФБК на общую сумму около 2000 рублей (примерно $23).

Поводом для уголовного дела стали два перевода по тысяче рублей в Фонд борьбы с коррупцией, сделанные в августе и сентябре 2021 года. Розенфельд утверждала, что в тот период находилась в длительной научной экспедиции без связи и отменила подписку на пожертвования сразу после того, как узнала о признании ФБК «экстремистской» организацией. Адвокаты представили суду ее письмо в фонд с просьбой прекратить ежемесячные платежи.

Ученая частично признала вину: она не отрицала, что оформляла пожертвования, однако настаивала, что не поддерживала экстремистскую деятельность и рассматривала ФБК исключительно как антикоррупционную организацию. Защита просила прекратить дело или назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Софья Розенфельд считается одной из ведущих российских специалисток по арктическим гусеобразным. Она также выступала против законодательных инициатив, ослабляющих защиту краснокнижных животных. По данным «Медиазоны», это третий известный случай, когда женщина получила реальный срок заключения за пожертвования ФБК.

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